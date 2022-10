El difuso proyecto de Díaz pasa de largo por Castellón y crea confusión

En pleno furor ya preelectoral, con una cita triple prevista para 2023 --municipales en mayo, autonómicas previsiblemente también y generales no más tarde del 10 de diciembre-- el difuso proyecto que dice liderar la vicepresidenta del Gobierno y podemita, Yolanda Díaz, no hace más que agitar las ya turbulentas aguas de la izquierda, en España, en la Comunitat y también en Castellón, aunque por ahora Sumar parece pasar de largo por completo en la provincia. Salvo sorpresas, por el momento la iniciativa, totalmente indefinida, sobre todo en la forma no tendría partidarios claros en este territorio.

Una de las razones sería que Díaz ya ha dejado claro que no va a participar ni interferir en los procesos municipales y autonómicos. Pero algún día habrá que hablar de listas nacionales y de posibles coaliciones. Mientras, con situaciones como las de Andalucía, donde hace escasas semanas los socios de la coalición Por Andalucía, que fue apadrinada por la vicepresidenta, se pelearon con luz y taquígrafos en la Mesa del Parlamento autonómico, muy presentes, en la trastienda de Podem, se vive con inquietud una relación cada vez más deteriorada con Esquerra Unida (EU). No se trata de una situación aislada --ahí está el caso andaluz--, pero sí complicada en la Comunitat. EU concurrió a las autonómicas de 2019 en coalición con Podem y, a pesar de su limitada representación en el espectro que salió de las urnas, forma parte del Botànic. Pero quiere más. Opciones Su lideresa, la consellera y coordinadora general de EU, Rosa Pérez, ya ha revuelto si cabe más las aguas al apuntar que cabe renegociar el pacto con Podem y mostrarse abierta a las confluencias. En el mismo contexto por el que toda la izquierda espera que Yolanda Díaz precise lo que quiere hacer y cómo, los morados, también los de Castellón, se enfrentan a una situación en la que no tienen ya el respaldo de una marca potente --las últimas encuestas incluso los dejarían fuera de instituciones como Les Corts--, al mismo tiempo que Esquerra Unida complica la agrupación de los votos que ambas formaciones puedan recoger, al menos en el ámbito autonómico. En Castelló, en el plano municipal, podría ser menos complicado. El juego de la confusión continúa con las especulaciones sobre una posible negociación de Compromís con Pérez, que alimentaría el reglamento aprobado por la coalición que deja todas las puertas abiertas. Seguramente no a cualquier precio y tampoco para todos, pero de momento todo está abierto. Muy abierto. Algunas claves están en la debilidad de Podem y EU, y también en la salida de Mónica Oltra, prácticamente asegurada tras la entrada en escena de Joan Baldoví como recambio. Oltra ha sido, además, la principal valedora en territorio de la Comunitat de Díaz, mientras que ahora solo estarían con la lideresa de Sumar, algunos de los integrantes de Iniciativa. En cualquier caso, quienes buscan reeditar el Botànic caminan sobre el alambre de un contexto en el que ya se ha instalado la idea de que el PP crecerá, como mínimo a costa de la desaparición de Ciudadanos, que se da por hecho en autonómicas y generales, un PSPV que nada tiene garantizado y, las izquierdas hechas un lío.