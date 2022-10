La inflación aniquila en Castellón la mayor subida salarial en once años

A la inflación se la conoce como el impuesto de los pobres porque se ceba con aquellos que no pueden incrementar sus rentas en la misma proporción que suben los precios, una máxima que este 2022 se está cumpliendo a rajatabla. Y eso que los salarios de los trabajadores de Castellón han pegado un estirón y, además, de los grandes. Hacía once años que las nóminas pactadas en los convenios no aumentaban tanto, aunque la realidad es que la inflación ha engullido la mejora de las retribuciones. ¿La consecuencia? La inmensa mayoría de los trabajadores de la provincia continúa perdiendo poder adquisitivo.

Si 2022 empezó en Castellón con un incremento salarial pactado en convenio del 1,61%, a medida que han ido pasando los meses el alza ha cogido impulso. Así, y según los últimos datos que maneja el Ministerio de Trabajo, hasta septiembre había en la provincia 45.247 empleados con sus condiciones laborales acordadas para este año y con un incremento salarial medio pactado del 2,95%, la mayor subida desde septiembre del 2011, cuando las nóminas se incrementaron un 3,11%. El problema es que hasta ese mismo mes los precios han subido en la provincia un 9,9% y todo indica que la media con la que cerrará la inflación este año será de entre el 8,5% y el 8,7%, por lo que la mayoría de los asalariados perderá casi seis puntos de poder adquisitivo. La inflación se come la subida salarial y, además, tres de cada cuatro trabajadores que ya tienen sus condiciones pactadas no poseen ningún tipo de cláusula de garantía salarial que vaya a compensarles por la elevada inflación. Entre quienes sí tienen esa cláusula, en la mitad de los casos es retroactiva, por lo que les compensarán por todo el año de inflación por encima de sus salarios. La otra mitad verán revalorizados sus sueldos a partir del próximo año, pero no recibirán atrasos por compensaciones del 2022. La menor subida de la Comunitat Las retribuciones pactadas evolucionan al alza (los convenios de empresa están siendo menos receptivos que los sectoriales) y en Castellón lo hacen por encima de la media nacional. Mientras que la provincia el incremento hasta septiembre roza el 3%, en el conjunto del país se queda en el 2,61%. No obstante, en el conjunto de la Comunitat la subida todavía es mayor y las nóminas se han incrementado en un 3,88%. La estadística oficial refleja que la mejora salarial es un hecho, pero los sindicatos de la provincia la consideran totalmente insuficiente. UGT y CCOO salieron la pasada semana a la calle para reclamar que las consecuencias de la inflación sean tenidas en cuenta en la negociación colectiva. «Lo que defendemos es que haya un incremento salarial que de alguna manera pueda mantener el poder adquisitivo de los trabajadores», argumenta Francisco Sacacia, secretario general de UGT en Castellón. Albert Fernández, líder de CCOO en la provincia, insiste en que «cada vez que suben los salarios, la economía se reactiva». «La patronal insinúa que si se produce esta subida salarial todo el sistema se desmoronará, y la realidad es totalmente contraria, ya que todo el mundo sale ganando». Un peón de Guipúzcoa o Navarra gana más que un ingeniero de Castellón Los sueldos en el País Vasco tienen muy poco que ver con las retribuciones que reciben los trabajadores de provincias como las de Castellón. Al menos eso esa es una de las conclusiones del informe ‘Negociación Colectiva en la Industria del Metal 202’ elaborado por la patronal Confemetal. El estudio revela que un peón del sector del metal en Guipúzcoa o Navarra, cuya retribución es de 13,56 euros y de 13,4 euros por hora trabajada, respectivamente, supera en más de dos euros el sueldo de un ingeniero del sector metalúrgico de Castellón, Lleida, Cuenca o Badajoz. En el caso de Castellón, el ingeniero que percibe poco más de 11 euros la hora. Junto a Guipúzcoa y Navarra, Cádiz tiene la tercera mejor retribución por hora para peones con 12,4 euros. También en Guipúzcoa se encuentran los ingenieros mejor retribuidos, con 23,19 euros por hora, seguidos por los de Girona, donde se pagan 22,55 euros por hora y La Rioja, con 19,95 euros.