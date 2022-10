¿Qué pasa con la EOI virtual valenciana?

La Escuela Oficial de Idiomas (EOI) virtual valenciana, con sede en Castelló, se hace de rogar. Las clases presenciales en la EOI de Castellón comenzaron de forma oficial el 26 y 27 de septiembre. Las de su hermana virtual, aún no tienen fecha de inicio. La Conselleria de Educación informó el 21 de septiembre que, en breve, se actualizaría la información relativa a la admisión y matrícula. Este martes 18 de octubre, la web no aportaba información, más allá de que «la matrícula aún no está disponible». El 5 de este mes se publicó la resolución en el Diari Oficial de la Comunitat que dispone su funcionamiento.

Aún en negociación Conselleria informó que este jueves se negociará con los sindicatos el borrador de las instrucciones de inicio de curso. Esto incluye el periodo de realización de las pruebas, programación general anual y memoria de final de curso, horario del profesorado y definición de las tareas, ratio de alumnado por grupo, regulación de las grabaciones, órganos de gobierno y de coordinación docente, entre otras. A partir de ahí se sabrá en qué fecha de noviembre se abre la admisión, el número de plazas que se ofrecerán en los diferentes niveles de valenciano e inglés que se impartirán este curso y calendario de inicio y final de clases. Con retraso El portavoz del sindicato STEPV, Vicent Mauri, confirmó que el jueves se negociará en mesa sectorial y lamentó que «va todo con mucho de retraso». «La gente está preguntando desde hace mucho tiempo», indica el STEPV. Conselleria se defiende Conselleria, mientras, defiende que «son estudios asíncronos y al no ser presenciales, no tienen un calendario concreto de clases semanales, pues el alumnado puede estudiar y avanzar a su ritmo». Cómo se articulará el curso El borrador de instrucciones contempla que el curso será completamente en línea. Las videoconferencias semanales, obligatorias, conformarán las actividades de producción, coproducción y mediación orales. El resto de actividades de lengua las hará el alumnado autónomamente en la plataforma de autoaprendizaje. La EOI virtual ofrecerá práctica oral de lunes a viernes, mañana y tarde. En cada franja, se establecerán tres sesiones semanales de una hora para el profesorado-tutor/a con un tercio del alumnado en cada sesión. El alumno tendrá que elegir previamente la asistencia a una de las tres horas semanales de producción y coproducción orales, dentro de la plataforma. El profesorado reflejará en ITACA las faltas de asistencia a las videoconferencias y el resto de presencialidad a través del trabajo y la actividad del alumnado a la plataforma.