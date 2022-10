"Lo más duro de esta enfermedad fue el momento de decírselo a mis hijos". Así se expresa Eva Diéguez, superviviente del cáncer de mama que participaba este jueves en la celebración del Día Mundial en la plaza Mayor de Castelló.

Raparme el pelo

"Tenía a mis hijos pequeños, con ocho y 12 años, y fue un momento muy duro. También decírselo a mi madre, porque había pasado un tema de enfermedad con una hermana reciente. Pero yo, que era un poco negativa, al final cambié el chip y dije 'palante'. La verdad es que lo he llevado bastante bien. Otro momento duro fue raparme el pelo, ahí sí es verdad que me hundí un poquito. Pero el pelo crece y ahora mira qué pelo tengo tiempo después", apuntó.

Eva quiere transmitir un mensaje "a las personas. No quiero decir mujeres porque también hay hombres que sufren de cáncer de mama, aunque son una minoría, que se hagan exploraciones". Si no saben, qué se lo pregunten a la doctora o doctor de la Seguridad Social y ellos les enseñan, porque es muy importante pillarlo a tiempo.

"Yo lo pillé en seguida, fue todo muy rápido pero si no me hubiera ido al médico, ante la duda, que no sabía ni lo que era quizá ahora no estaría aquí. Es muy importante las revisiones periódicas en ginecología, en médico de cabecera y que se hagan habitualmente. Que salir se sale, somos muchísimas las que salen y muy poquitas las que, por desgracia, se quedan en el camino.

Un cáncer muy agresivo

A Eva le detectaron el cáncer en 2016. Todo fue muy rápido. Era uno de los más agresivos. Al mes siguiente ya empecé con la quimio, fueron de cada 21 días y luego semanales. Terminé en febrero del 2017. El 8 de marzo, día de la mujer, me operaron. Salió todo bien y empecé a hacer 30 sesiones de radioterapia. Luego han sido revisiones cada seis meses tanto con la doctora de radioterapia como con el oncólogo y ahora a partir de este año, el quinto desde la operación, van a pasar a ser anuales las revisiones. "El oncólogo me ha felicitado por la suerte que he tenido en la mejora con el tratamiento y con todo".