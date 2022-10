La Universitat Jaume I ha dado una respuesta ante las quejas por las altas temperaturas en la biblioteca. Desde la UJI dicen no tener constancia de las mismas, pero sí reconocen que desde el lunes se han activado nuevas medidas de ahorro energético, que incluyen el apagado de las instalaciones de climatización.

Mejor fuera que dentro

"La principal molestia es el calor. Se está mejor fuera que dentro», señalaba María. «Al final no sabes qué ponerte porque en la calle hace aire y entras y te mueres de calor», apunta Ainhoa.

Por su parte, Fernando señalaba que «vas con pantalón largo y no estás a gusto, no puedes aguantar. Esperamos que se solvente el problema». Sofía, Pablo y Nacho también indicaban: «Hace mucho calor. Yo salgo sudado». «Llevamos aquí un año y pico y la situación es reciente», añadían. «Yo diría que no encienden ni el aire acondicionado», consideraban.

Las horas en que peor se pasa, según indican los alumnos, son de 12.00 a 13.00 horas y por la tarde, especialmente en aquellas zonas próximas a las ventanas y da la luz más directamente.

¿El aire no funciona?

«Bajé a recepción a preguntar qué pasaba, si se había estropeado el aire acondicionado porque estábamos dentro a 31 grados, sudando todos los que estábamos y la gente se iba yendo ya que no se podía estar. Me respondieron que ha habido un comunicado desde el Rectorado de orden de la Generalitat de que van a quitar los aires por ahorro energético, consideraba Álvaro, «La UJI presume de energías renovables, placas solares que se cargan por la noche y sistemas inteligentes de alumbrado y de que suben y bajan las cortinas para equilibrar la luz, para que se enciendan solo cuando está nublado o por la noche», lamenta.

La respuesta de la UJI

Desde la UJI indicaron que el 60% del gasto energético de los edificios está vinculado a las instalaciones de climatización y que el incremento de costes obliga a tomar más medidas extraordinarias. En concreto, desde el lunes 17 las nuevas acciones incluyen apagar las instalaciones de climatización en edificios departamentales, Rectorado y Edificio de Deportes y Servicios Centrales. También se apagan en aularios, cafeterías, laboratorios docentes, salas de estudio y biblioteca, pero en estos últimos se mantiene la ventilación para renovación del aire. En el caso de los laboratorios del Edificio Investigación y Servicio de Experimentación Animal y otros espacios de investigación que requieren el mantenimiento de condiciones constantes de temperatura y presión durante las 24 horas se mantienen las condiciones actuales.

Retrasarán el encendido de la calefacción

Además, de cara a las próximas semanas advierten: El encendido de los sistemas de calefacción se retrasará en la medida de lo posible y cuando este se conecte, se irá aumentando progresivamente el número de horas diarias de funcionamiento.