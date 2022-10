La ciudad de Castelló se ha convertido este fin de semana en capital del cant d'estil valencià con la II Trobada d'Escoles de Cant d'Estil, que reunirá en el Teatro del Raval a participantes de la Sección de Cant d'Estil de la Banda Primitiva de Llíria, Gatzara Escola y el Ateneo de Paterna, Escola La Marina del Puig de Santa Maria, Escola de la Junta Central Fallera de València, y la Unión Musical de Moncada, con la Escola Municipal de Cant d'Estil de Castelló como anfitriona, en colaboración con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Castelló. La cita arrancará con un pasacalle que empezará en la plaza Mayor con representantes de cada una de las formaciones. Recorrerá la calle Caballeros, con parada ante el Museu d'Etnología; la Casa Matutano, donde se firmaron las Normes de Castelló de 1932; la plaza de las Aulas, y, finalmente, llegará al Teatro del Raval, donde a las 12.00 horas se iniciará el encuentro, ha detallado el Ayuntamiento en un comunicado.

La concejala de Cultura, Verònica Ruiz, ha señalado la importancia de este encuentro porque "juntos fortalecemos esta manifestación oral de nuestra historia, de nuestras raíces, dando voz a la gente de nuestros pueblos con una música que ha acompañado a generaciones y generaciones en sus tareas diarias". En este sentido, ha subrayado que esta manifestación oral "no se tiene que perder". "El cant d'estil es una seña de identidad valenciana, una muestra del patrimonio cultural del pueblo valenciano, con nexos comunes con otros muchos cantares del Mediterráneo", ha destacado. La Trobada, la segunda en Castelló desde 2017, servirá para reunir en la ciudad a algunas de las voces "más expertas" del cant d'estil valencià, en una sesión que será de entrada libre al Teatro del Raval, y dónde participarán los cantaores de Castelló Tica Sales y José Manuel Mon, acompañados por los músicos Óscar Prades, Carlos Ramón i Andrés Melià en el trío de vientos; Vicent Carrasco al guitarró, Miguel Barreda, Francisco Frades y Maties Segura a las guitarras; Toni Tur a la dolçaina y Eliseu Artola al tabal. Además, se rendirá homenaje a las voces y escritores de la tierra con la actuación de la profesora de la Escuela de Llíria, Paterna y Castelló Teresa Segarra; la profesora Marisé Ruiz de la Escola de la Junta Central Fallera de València y el profesor Emilio Luis de Escola La Marina del Puig de Santa Maria.