Bibliotecas de Castellón: mucho más que templos del saber

Desde el año 1997 cada 24 de octubre se celebra en varios países el Día Internacional de las Bibliotecas. Es un recuerdo de la destrucción de la Biblioteca de Sarajevo, incendiada en 1992 durante el conflicto balcánico. Y un homenaje a esos edificios del saber y cada vez más socializadores, con actividades lúdico-culturales, desde cuentacuentos a reuniones de clubs de lectura o noches de acampada; y con secciones donde el tradicional silencio 100% es más difícil de mantener, como son las bebetecas.

Según datos de la Conselleria de Cultura, a 31 de diciembre del 2021, la provincia de Castellón cuenta con 72 centros de lectura (bibliotecas públicas municipales y agencias de lectura) que forman parte de la Xarxa de Lectura Pública de la Comunitat; más la Biblioteca Pública de Castelló (de la Generalitat).

Más de 1.000 visitas al día

Para la anualidad del 2021 se contabilizaron un total de 285.723 préstamos de documentos en toda la provincia y se anotaron 453.049 visitantes a las bibliotecas. Más cifras: 1.570 actividades de animación lectora en conjunto y 204.687 usuarios con carnet de los centros de lectura públicos de Castellón, lo que significa que un 35,65% de la población lo posee. Las bibliotecas también tienen presencia específica en hospitales, las universidades, colegios e incluso dentro de la propia aula, fomentando la lectura desde edades tempranas. En la provincia son pioneros los bibliobuses que acercan la lectura a los pueblos del interior; destacan las bebetecas de Onda o la Vall d’Uixó; o las del mar, que funcionan en verano en zonas turísticas como Benicàssim, Vinaròs,...

Socializar y brecha digital

«Una biblioteca no es un mero depósito de libros. Es un espacio vertebrador y de socialización, donde todos son iguales. Cuando alguien llega al municipio, es un lugar donde acude a informarse, se integra. Además, en muchas viviendas no disponen de internet y aquí se ofrece vía wifi mientras están en las instalaciones». Así lo explicó la bibliotecaria de Moncofa, Ana Melchor, quien añadió que las actividades de animación a la lectura se han ido reinventando en estos años, con cuentacuentos en la bebeteca, clubs de lectura, escape-rooms o noches en la biblioteca. «Por las mañanas, el usuario estrella es el estudiantado opositor o jubilados, que vienen a por novelas o leen aquí el periódico. Y de tardes, la franja de 5 a 12 años es la más lectora. Los adolescentes, por diversos aspectos, se van perdiendo pero los intentamos recuperar con lectura adaptada a sus gustos: cómics, etc. Este noviembre volvemos a organizar un taller de manga, que suele tener mucha aceptación», manifestó Melchor.

Más formatos y libro electrónico

Los formatos se han diversificado y aunque prima el papel, se prestan también «audiolibros, música, DVD, blue-ray, cómics, novela gráfica, libros de ensayos, etc.». «La Conselleria lanzó además una plataforma de libros digitales que se llama e-biblio. Proporcionamos usuario y contraseña y se puede entrar en la web (https://comunitatvalenciana.ebiblio.es/) y descargar por un tiempo determinado novedades editoriales en formato electrónico (para leer en distintos dispositivos: tabletas, teléfonos inteligentes, ordenadores o lectores de libros electrónicos compatibles)», dijo.

Las desideratas: Deseo, deseo,...

Soñar con leer una determinada obra, ir a la biblioteca y ver que no está,...Pero todavía puede cumplirse. «Si no tengo el libro que me piden, lo puedo solicitar a cualquier biblioteca de la red municipal. Además, realizamos compras una vez al trimestre y aceptamos desideratas: si nos hacen 100, 90 salen seguro. Pero cada petición se evalúa, no todo libro que se solicita se compra», apuntó la profesional. En su opinión, «el futuro es adaptarse a los cambios sociales y a los gustos de los usuarios; y recuperar la franja adolescente».

Y en Nules, la directora y coordinadora del proyecto Biblioteca Màgica del colegio Pío XII de Nules, Rosa Martí, relató que «la biblioteca escolar es la manera más directa que tiene la infancia de poder encontrar sus gustos literarios y conocer obras de calidad. Ha cobrado fuerza en estos últimos años gracias a las ayudas de dinamización de la Conselleria, destinadas a actividades, compra de ejemplares y mejora de espacios».

Al respecto, detalló: «En nuestro caso, todo el alumnado tiene una sesión semanal de actividades de fomento lector y el espacio está abierto a la hora del patio, gestionado por alumnos de 6º para hacer préstamos de libros y poder leer, jugar a juegos de mesa tranquilamente o realizar actividades creativas». Además, añadió Martí, «todo el estudiantado de Primaria tiene acceso y el de Infantil recibe la visita un día a la semana de un carro llamado bibliopatio. También se realiza un apadrinamiento de mayores que ayudan a aprender a leer a los pequeños. Y actividades: con el proyecto de Lletres compartides, de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, que precisamente el 27 de octubre traerá al colegio la visita de la escritora y guionista Anna Manso».

Premios a iniciativas

En el sector, la Generalitat Valenciana ha introducido este año por primera vez un premio a la biblioteca que fomente los hábitos lectores a través de sus actividades de dinamización, «porque las bibliotecas son fundamentales para el desarrollo del ámbito local, aglutinando en educación, promoviendo en cultura y gestionando en el entorno de las TICS (Tecnologías de la Información y la Comunicación)», reseñaron. Consideran que esta distinción es «una forma de visibilizar en trabajo que se realiza desde las bibliotecas como motores del fomento a la lectura y como aglutinadores de los lazos de identidad de una comunidad». Desde el Ministerio de Cultura se vienen ofreciendo los ‘María Moliner’, que en su última edición han condecorado en Castellón la labor de dinamización comunitaria y el fomento lector de las agencias de lectura de la Pobla Tornesa y Sant Joan de Moró; la biblioteca pública de Vilafranca; y la municipal de la Vall d’Uixó.

Ayudas europeas

Para ir ampliando sus fondos, las bibliotecas y agencias de lectura de Castellón cuentan con la ayuda de los fondos europeos de resiliencia y resistencia. «La orden salió publicada en el DOGV el pasado 2 de septiembre y ha supuesto una gran ayuda para el incremento de sus colecciones bibliográficas», indicaron. Directamente desde la Administración autonómica en 2015 se destinaba a la adquisición de material bibliotecario 330.000 euros; y en 2022, prácticamente el doble, 700.000 euros. En 2016 se creó una línea nueva para adquisición de mobiliario y material informático dotada con 50.000 euros que ha subido este año a 300.000. Y en el 2018 se introdujo una línea de ayudas para el fomento de la lectura en las bibliotecas con 200.000 euros que este ejercicio han sido 350.000.

5.000 libros sobre ruedas contra la despoblación

Lunes, 9.00 horas, Fanzara. Llega el bibliobús, aparca y con él se ponen a disposición de los usuarios miles de libros. Es momento de devolver préstamos, de buscar nuevas joyas. Hace 15 días que no pasa y sus habitantes esperan su llegada como agua de mayo. Castellón cuenta con este servicio exclusivo en la Comunitat que recorre las comarcas de Els Ports y el Alto Palancia, fruto del convenio entre la Diputación y Conselleria de Cultura.

Dos bibliobuses dan servicio cada 15 días a los pueblos de menos de 1.000 habitantes Un tercero en el 2023 cubriría el 100%

Objetivo: el tercer bibliobús en el 2023

María Jesús Gimeno, Jefa del Servicio Archivo, Gestión documental y Publicaciones de la Diputación de Castellón y coordinadora del Bibliobús, explica cómo este año han conseguido duplicar las rutas incorporando el segundo bibliobús. «Acercamos la cultura y la lectura a 71 municipios del interior de la provincia de menos de 1.000 habitantes --tras sumar 41 a los 30 existentes--. Nuestro objetivo es presupuestar un tercero en el 2023 y así dar cobertura al 100%. En cada vehículo se transportan entre 3.000 y 5.000 libros. Llevan también cine, música, revistas, todas adaptadas a los gustos de los habitantes», relató. Por ello, se encuentra «mucha literatura infantil en aquellos con colegio; pero también novelas y revistas de labores, decoración o toros que pide la gente mayor», citó.

«Si consideramos la ratio de préstamos vinculada a la población es muy superior a una biblioteca estable. Además, es un servicio sostenible porque con dos personas atendemos a 71 poblaciones donde no disponen de bibliotecas ni de agencias de lectura. Se configuran rutas los lunes, martes, miércoles y jueves y se visita una media de 4, 6 o 7 pueblos al día. Cada ayuntamiento decide dónde estaciona: si en la puerta del colegio, la plaza del ayuntamiento o frente al hogar del jubilado», concluyó.