Més de 1.100 persones han participat, de moment, en la campanya En À Punt la província de Castelló és protagonista. Es tracta d’una iniciativa que vol resoldre els problemes de molts veïns que no poden vore correctament la televisió pública autonòmica i ajudar-los a posar À Punt, al canal 9 del seu comandament.

En eixe sentit i durant tot el mes d’octubre, À Punt continuarà oferint un servei totalment gratuït per a la revisió i reordenació dels canals de televisió a les seues cases, hotels, centres educatius, llars de jubilats i establiments oberts al públic. Que allà on hi haja una pantalla de televisió, es puga veure À Punt.

À Punt té habilitat un telèfon gratuït, el 964 91 90 70, on els habitants d’aquestes comarques poden concertar una cita amb els antenistes. Aquests professionals prestaran el servei debades als usuaris i, a més de sintonitzar À Punt, també ordenaran els canals en el televisor si cal. Això sí, per a evitar confusions, cal aclarir que aquesta campanya no inclou el canvi d’antena, cost que haurà d’assumir el client.

La campanya inclou, a més, un sorteig de deu televisors entre totes les persones que sol·liciten el servei. Per a poder participar, cal omplir el formulari publicat al web d'À Punt (https://www.apuntmedia.es/protagonista/) i estar empadronat en un municipi de Castelló.

Accesibilitat

La programació d’À Punt Mèdia reflecteix la diversitat territorial de la Comunitat Valenciana. Per això, assegurem la presència equilibrada de pobles i ciutats en informatius, però també en programes d’entreteniment com Bona vesprada, Terra viva, Ciutats desaparegudes o A córrer. Promou l'economia de la província de Castelló, prestant atenció al sector primari, a la indústria i al turisme. I col·labora amb l’agenda antidespoblament de la Generalitat Valenciana posant en valor els reptes i les oportunitats que ofereixen les comarques de l’interior.

La televisió d'À Punt mai no s’oblida de les informacions i esdeveniments de proximitat, retransmissions esportives, cultural i les nostres tradicions. Les festes de la Magdalena, els partits de futbol, l’entrada de bous i cavalls de Sogorb, el Carnaval de Vinarós, el Sexenni de Morella i moltes més.

À Punt vol assegurar la recepció efectiva i garantir l’accessibilitat al senyal des de qualsevol ubicació, siga un apartament de platja o un mas dels Ports. L’objectiu és arribar a més espectadors potencials de la televisió pública autonòmica que viuen a les comarques septentrionals, que no reben massa bé el senyal d'À Punt.

La campanya compta a més amb el suport de dos grups professionals fonamentals: els antenistes de Grupo Cuevas i el Col·legi d’Administradors de Finques de València i Castelló.

I recorda, posa À Punt al canal 9 de la teua televisió. Perquè el que és nostre, ho hem de tindre més prop.