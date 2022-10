Apenas uno de cada diez divorcios se hace ante notario en Castellón, aunque la cifra va en aumento

Cerca de uno de cada diez divorcios se hace ante notario en la provincia de Castellón, a pesar de que la cifra va en aumento. Así, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en la primera mitad del año 2022 se han contabilizado 634 rupturas en la provincia. Mientras, se han formalizado ante notario 65 divorcios y separaciones, una cifra que se ha incrementado en un 25% respecto al año pasado, en que fueron 52, según datos del Colegio notarial de la Comunitat Valenciana. Por el contrario, en global de los casos tramitados ante la justicia han descendido respecto el año pasado, en que fueron 674, es decir un -5,93%.

La posibilidad de acudir al notario para tramitar una ruptura fue una de las medidas contempladas en la ley de jurisdicción voluntaria aprobada en julio del 2015. La medida daba más atribuciones a estos profesionales y, a la vez, contribuía a desatascar el sistema judicial, permitiendo, a la vez, agilizar los trámites.

Los requisitos

A pesar de que esta fórmula es más fácil y rápida que el juicio de divorcio, no puede aplicarse en todos los casos. En concreto, según informan desde el Consejo General del Notariado, para acogerse al divorcio ante notario, estos «tienen que ser de mutuo acuerdo y sin hijos menores no emancipados o que tengan una discapacidad y dependan de sus padres». Además, deben acudir acompañados de un abogado y con el convenio de divorcio redactado. El notario comprobará y dará fe de que los cónyuges son plenamente conscientes del convenio acordado, que es equitativo para las partes y que no incluye agravios que perjudiquen a uno de los miembros de la pareja. Además, el notario les podrá aconsejar sobre los bienes en común o sobre la liquidación del régimen económico matrimonial. Una vez comprobado que todo es correcto, se firmará la escritura de divorcio, tras lo cual el notario lo comunicará al Registro Civil».

Rupturas consensuadas

Según los datos del CGPJ dos de cada tres rupturas en el primer semestre del año (66% del total) fueron consensuadas, un porcentaje similar al del año pasado, décima arriba o abajo. Esto significa, que la proporción de parejas que accede a este sistema pudiendo escoger es ligeramente superior.

Bodas ante notario

También es posible decir al sí quiero ante notario. En concreto, de enero a junio de este año 2022 se han formalizado un total 57 en el territorio castellonense, lo que supone un 42,5% más respecto a un año atrás. Todavía no hay cifras disponibles sobre la evolución de los enlaces en el 2022. Sin embargo, a modo de ejemplo, de enero a junio del 2021 se produjeron 40 enlaces ante notario, y en el mismo periodo se celebraron 883 bodas. Se da la circunstancia de que el 92% de las ceremonias oficiadas en dicho semestre fueron exclusivamente civiles. Esto supone que menos del 5% de los enlaces tuvieron como testigo a un notario, algo en lo que influyó la pandemia.

No obstante, progresivamente las cifras de matrimonios y divorcios ante notario se van equiparando. «Y es que desde abril de 2021 se han ampliado las facultades notariales, y ya se puede tramitar ante el notario el expediente matrimonial además de celebrarse el matrimonio notarialmente. Ello agiliza la tramitación, ya que no se tiene que acudir al Registro civil para tramitar el expediente matrimonial. Incluso en Madrid se ha realizado recientemente el envío telemático de una escritura de celebración de matrimonio al Registro Civil, trámite telemático que se irá extendiendo progresivamente al resto de España, conforme avance la informatización de los registros civiles».