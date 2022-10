Francia e Irlanda buscan médicos en Castellón con ofertas muy atractivas

La falta de médicos que sufre la provincia de Castellón, una problemática que afecta a toda España, por la escasez de facultativos existente no frena el interés de otros países europeos por intentar captar a estos profesionales con atractivas y cuantiosas ofertas económicas. El Colegio de Médicos de Castellón publica cada año en su página web unas 240 ofertas de trabajo, entre todas ellas destacan, en las últimas semanas, las que proceden de dos países de la Unión Europea: Francia e Irlanda.

Y es que la formación del personal sanitario, tanto médicos como enfermeras, que se imparte en España cuenta con un importante reconocimiento internacional, de ahí que países con déficit de sanitarios intenten captar a profesionales instruidos aquí. Esto provoca, como han alertado el Colegio de Médicos de Castellón y el principal sindicato médico CESM-CV en reiteradas ocasiones, una fuga de talento de sanitarios formados con fondos públicos.

Las ofertas de estos dos países son muy recurrentes y se busca a médicos de casi todas las especialidades clínicas. Por ejemplo, la última de ellas procede de un hospital universitario cerca de Dublín, que ofrece contratos iniciales de 1 año con amplias posibilidades de ser extendidos con un salario base que oscila entre los 139.000 y 180.000 euros, según la experiencia previa. Estos sueldos son para una jornada laboral de 39 horas semanales. Además de las condiciones económicas, se pueden obtener otros beneficios como una subvención mensual de 140 euros por hijo al mes.

En el caso de Francia, se ofrece la posibilidad de firmar un contrato de ingresos mínimos de 8.500 euros mensuales con ayudas en diversos conceptos, como alojamiento. La oferta es para trabajar en varias consultas del país galo, con convenio con la seguridad social, como médico de familia.

Marcha al extranjero

Y es que, como informó Mediterráneo, meses atrás la pandemia no ha hecho más que agravar la falta de médicos en la provincia de Castellón. Casi 30 facultativos han pedido en los dos últimos años el certificado de idoneidad para marcharse al extranjero, según datos facilitados por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos. La fuga de facultativos no solo se produce a otros países, especialmente, europeos sino también a otras regiones españolas donde las condiciones laborales son más atractivas.

Bolsas agotadas

Y es que la Conselleria de Sanitat tiene verdaderos problemas para poder contratar a más personal sanitario, por ejemplo, para reforzar los centros de salud y agilizar las esperas o aumentar la plantilla de especialistas en hospitales. Las bolsas de empleo de Medicina están agotadas y no hay candidatos.

El responsable del principal sindicato médico, CESM-CV, Víctor Pedrera, señaló que las ofertas que están llegando de estos países resultan muy «atractivas», especialmente, para los médicos más jóvenes que terminan su residencia. «Ofrecen sueldos que triplican las cuantías que se cobran aquí y también intentan fidelizar con contratos más largos», remarcó Pedrera. Desde el sindicato recordaron que el éxodo de facultativos que se produce también tiene un importante impacto económico teniendo en cuenta que formar a un médico interno residente (MIR) cuesta entre 200.000 y 250.000 euros al sistema.

Oposiciones

«La excusa de la Conselleria de que no se amplían las plantillas porque no hay médicos no sirve. Hace un mes cuando se celebraron las oposiciones para médico de familia y había solo 500 plazas para los 2.000 aspirantes que se presentaron», indicó Pedrera, quien remarcó que están a la espera de conocer cuántas de las cerca de 1.000 nuevas plazas estructurales que faltan por crear en toda la Comunitat, por parte de Sanitat, son de médico.