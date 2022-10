La Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital da de plazo hasta el 15 de noviembre para que las familias de la provincia de Castellón en situación de vulnerabilidad o con dificultades económicas puedan ayudas para pagar la factura de Internet. La medida de la Generalitat valenciana les permitirán ahorrar 240 euros anuales en los servicios de Internet que contraten en sus domicilios.

La inversión total de la Generalitat valenciana en estas ayudas es de unos tres millones de euros, el montante estimado de los 12.600 bonos que se van a emitir con los descuentos de 20 euros mensuales que las empresas de telecomunicaciones participantes en el programa deducirán en las facturas de las familias que se beneficien de este Bono 240.

"Con estas ayudas la Generalitat valenciana se pone del lado de la ciudadanía para contribuir a reducir la brecha digital en colectivos vulnerables y en familias con dificultades económicas", señaló la consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital , Josefina Bueno, en la presentación de los Bonos 240 que se pueden solicitar desde el 24 de octubre.

¿Qué es el Bono 240?

Se trata de una ayuda para la contratación de nuevos servicios de internet fijo o de un aumento en la velocidad ya contratada consistente en una bonificación mensual de 20 euros sobre el precio final (IVA incluido) de la factura emitida, hasta un máximo de 240 € a repartir en doce mensualidades.

¿Quién puede solicitarlo?

Cualquier persona que cumpla las siguientes condiciones:

a) Estar empadronadas en un municipio de la Comunidad Valenciana.

b) Que la vivienda en la cual se instalará la conexión sea la residencia habitual

c) Que pertenezca a un colectivo vulnerable. Quienes?

Las personas titulares o beneficiarias de la Renta Valenciana de Inclusión, en cualquier de sus modalidades, en la fecha de la solicitud.

Las personas titulares o beneficiarias de la prestación del Ingreso Mínimo Vital, en cualquier de sus modalidades, en la fecha de la solicitud.

¿Qué plazo tengo para solicitarlo?

La solicitud del Bono Digital se podrá tramitar a partir del lunes 24 de octubre y hasta el 15 de noviembre, ambos inclusive.

¿Cómo puedo solicitarlo?

Según lo establecido en la Orden 9/2022 de la Consellería de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, las personas interesadas podrán presentar la solicitud del bono digital bien de manera presencial o de manera telemática.

De manera presencial

En el registro de la Consellería de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital - Dirección General para la Lucha contra la Brecha Digital (Avda. Jean Claude Combaldieu s/n, 03008, Alicante)

En las oficinas de asistencia en materia de registros como las oficinas CERCA (localización de las oficinas CERCA)

En el registro de cualquier órgano administrativo que pertenezca a la Administración General del Estado, Administración de las Comunidades Autónomas, Diputaciones Provinciales, Ayuntamientos o en las entidades que integran la Administración Local o en cualquier organismo o entidad del sector público institucional que funcionan como "ventanilla única".

En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

De manera telemática

Se realizará a través del prodecimiento https://www.gva.es/proc22532, para el que será necesario contar con certificado electrónico.

¿Qué documentación tengo que aportar?

Formulario de solicitud del Bono Digital

Fotocopia del DNI/NIE.

Resolución definitiva del reconocimiento como persona titular o beneficiaria de la Renta Valenciana de Inclusión, en la fecha de la solicitud.

O bien, resolución definitiva de haber sido reconocida como persona titular o beneficiaria de la prestación del Ingreso Mínimo Vital, en la fecha de la solicitud.

Certificado o volante de empadronamiento colectivo.

Acreditación de la representación, si procede.

No será necesario aportar aquella documentación que esté en poder de la Administración y se pueda consultar telemáticamente, siempre que se autorice. En caso de no poder acreditarse a través de la plataforma autonómica de interoperabilidad, se acreditará presentando certificado del organo competente en la materia.

En caso de no poder presentar la documentación o que no se pueda comprobar por la Administración y no abre en el poder de la persona solicitante, esta podrá realizar una Declaración Responsable que lo obliga a presentar esa documentación durante la instrucción del procedimiento.

Ante cualquier duda o consulta truco al teléfono +34 960 99 25 95 o envío un email a bono_digital@gva.es