Daniel Gozalbo, exalcalde de Castelló, quien sufrió hace cinco o seis años un derrame cerebral, leyó este miércoles el manifiesto del día del daño cerebral adquirido, junto a su esposa, Isabel Sabater en la asociación Ateneu de Castelló.

"Gracias a la atención que he recibido"

Gozalbo destaca que gracias a la atención que ha recibido por parte de los profesionales he podido recuperarme. Aunque "no al 100%, porque todavía tengo unas deficiencias en los sentidos. Pero, desde luego puedo desarrollar mi vida, he podido integrarme perfectamente", añadía, agradeciendo la labor de Ateneu. "Es impresionante la cantidad de personal bien preparado, joven y con un valor añadido: afectuosos, lo hacen todo con una pasión y un cariño tremendo. Gracias a esto yo me he podido recuperar", señalaba, expresando su agradecimiento, por ejemplo, a los terapeutas ocupacionales. "Tienen unos profesionales magníficos", apunta. "No sabes lo que he tenido que volver a aprender de nuevo. Todo. A abrocharme los botones, a base de repetición", manifiesta.

El apoyo de su mujer

También ha tenido unas palabras para su esposa, la columna que ha mantenido la casa (el pal de paller, ha dicho específicamente, usando el símil valenciano). "Lo más importante para esta enfermedad es tener una cuidadora como mi mujer", apuntaba. "Es una carrera de fondo", expone su esposa, Isabel Sabater.

Más recursos

Sobre las reivindicaciones en este día, señala que "ahora tenemos muchos más recursos pero aun así hacen falta muchos más", agrega. "Sobre todo porque no es solo la accesibilidad física. Hace falta que la accesibilidad sea en todos los sentidos. Porque hay secuelas en todos los sentidos", señala. Por ejemplo, en su caso, explica, tenía problemas en los ojos y fue al oculista. "Tras investigarlo todo me dijeron no es un problema físico de la retina, sino de unas células en los nervios cerebrales que murieron en su momento al faltarles el oxígeno y si no se recuperan pronto, en los primeros años tras este problema, ya no se recuperan nunca", señala. A su juicio, hace falta divulgar el DCA para que se sepa lo que es para que haya una comprensión por parte de la población.

Trayectoria

Gozalbo fue alcalde socialista de Castelló, entre 1987 a 1991. Catedrático de Matemáticas de Bachillerato, fue también responsable provincial del Ministerio de Educación en Castelló, director general de Enseñanzas Medias de la Conselleria de Educación, diputado de les Corts Valencianes y vocal del Consell Social de la UJI.

Su participación este miércoles en la lectura del manifiesto del día del daño cerebral adquirido muestra su concienciación e implicación con la causa, al tener la valentía de, con su testimonio, ser el rostro de todos aquellos que han sufrido daño cerebral adquirido, para que se conozca, se comprenda y se pueda lograr su plena inclusión.