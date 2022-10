La economía verde no encuentra profesionales en Castellón pese a que es el futuro

La pandemia primero y la guerra en Ucrania después han acelerado toda una serie de cambios que habrían tardado años en llegar. Y los retos de la transición energética y de la sostenibilidad son algunos de los más importantes. Hay que acabar cuanto antes con la dependencia energética, frenar el cambio climático y apostar por una economía respetuosa con el medioambiente. Pero para que esta teoría sea una realidad se necesitan trabajadores cualificados. En Castellón la demanda de las empresas es muy superior a la oferta, por eso desde las compañías se insiste en la necesidad de adecuar la oferta formativa a las necesidades del mercado laboral.

La economía verde busca en la provincia trabajadores cualificados y de cómo interconectar oferta y demanda se habló ayer en la mesa de diálogo celebrada en la oficina de Cruz Roja Castellón y en la que responsables de empresas sostenibles explicaron las dificultades por las que atraviesan para intentar encontrar soluciones a través del plan de empleo de la organización humanitaria.

"Hay colectivos que tienen difícil encontrar un empleo" Esteban Fortea - Presidente Cruz Roja Castellón

Moderada por Ángel Báez, director del periódico Mediterráneo y presentada por Esteban Fortea, presidente del Comité Provincial de Cruz Roja Castellón, la mesa de diálogo contó con la participación de Gregorio Fernández, senior manager, human resources de LM Wind Power; Antoni Llorens, ceo de Enerhi; Victoria Rubio, responsable de Industria y Sostenibilidad de la Cámara de Comercio de Castellón; Adrián Torres, director técnico y de Operaciones de NewE Solutions; y Carla Centelles, periodista y fundadora de Terrenae.

Adrián Torres describió que entre los perfiles más complicados de cubrir se encuentra el de instaladores de placas solares, pero también el de técnico comercial y administrativo técnico. «Resulta muy difícil encontrarlos», explicó.

"El azulejo fue uno de los sectores pioneros en empleo verde" Victoria Rubio - Cámara de Comercio de Castellón

El responsable de LM Wind Power, por su parte, aseguró que el 90% de la plantilla de la compañía es personal de producción. «Lo que necesitamos son profesionales que se adapten a un perfil industrial y tengan ganas de aprender, ya que nosotros nos encargamos de formarlos durante un mes y medio», argumentó al tiempo que reconoció que el hecho de que la compañía tenga su sede en les Coves de Vinromà es un handicap para algunos candidatos. Y entre los retos está conseguir que la mitad de la plantilla esté integrada por mujeres. «En tareas de mantenimiento, por ejemplo, no hay candidatas», dijo.

Idiomas y movilidad

Para Antoni Llorens la economía verde tendrá, a corto plazo, un problema de falta de personal cualificado y eso que buena parte del empleo que genera es industrial, con una buena remuneración. «El idioma sigue siendo una barrera como también lo es la movilidad», apuntó. Y ahí es donde entre en escena el problema de la despoblación. «Nuestros proyectos están todos en el interior y si un pueblo no tiene servicios difícilmente podremos atraer trabajadores».

"De cara al futuro no habrá empleo si este no es verde" Antoni Llorens - Enerhi

Las empresas de energía limpia necesitan mano de obra cualificada y al sector primario le ocurre algo muy similar. «Hay una gran demanda de ganaderos, agricultores, bodegueros, pastores... y estos perfiles también son empleo verde», apuntó Carla Centelles, fundadora de Terrenae.

El diagnóstico está claro y el problema es que, pese a los avances, la oferta formativa reglada sigue sin dar soluciones al problema. «Echamos en falta más especialización y mayor colaboración entre empresas y sistema educativo», argumentó Fernández.

"Es complicado encontrar buenos profesionales" Adrián Torres - Newe Solutions

La formación reglada tiene que adaptarse más a las necesidades de las empresas y Victoria Bueno dijo echar en falta el componente de creatividad. «Hay que entrenar al estudiante y fomentar su creatividad para que crea nuevas sendas con las que acercarnos a la sostenibilidad», defendió.

"En 2023 vamos a producir una pala con materiales cien por cien reciclados" Gregorio Fernández - LM Wind Power

Esteban Fortea defendió que «hay que poner a las personas en el centro» y argumentó que «algo no funciona bien cuando hay muchos ciudadanos que no encuentra trabajo y hay empresas que no hallan mano de obra» e insistió en que hay perfiles que Cruz Roja puede ayudar a cubrir. «Por eso es tan importante que las compañías nos digan qué profesionales necesitan», insistió.

Escasa valoración

El empleo verde es el futuro, pero las empresas aseguran que no siempre la sociedad valora sus esfuerzos. «Los proyectos son cada vez más complejos y este sector necesita geógrafos o biólogos especializados... además hay que tener en cuenta que el empleo no se genera solo en el momento de la construcción de la planta», añadió Llorens que lamentó que a las promotoras se las sigue viendo como «las que van a ocupar las parcelas».

"Es necesario escuchar a la gente del interior" Carla Centelles - Terrenae

Los desafíos que plantea el empleo verde están claros y Cruz Roja juega un papel esencial. «A nuestra organización se la conoce, sobre todo, por su labor humanitaria, pero hacemos mucho más. Podemos ofrecer voluntariado corporativo, trabajamos con niños, personas mayores...», enumeró el presidente del comité provincial de Cruz Roja. Además, recordó que la entidad cuenta con presencia en todas las comarcas de la provincia y eso constituye una ventaja a la hora de adaptarse a las necesidades que demandan las empresas de Castellón.