Lorena Izquierdo sufrió un derrame cerebral hace 10 años. Ahora tiene 44 años y se ha convertido en la primera mujer en la asociación de daño cerebral Ateneu de Castelló que ha tenido un bebé después de sufrir un ictus.

"Dijeron que tenía un derrame y seguramente fallecería en 24-48 horas"

Esta mujer, natural de Almassora, señala que sufrió un ictus espontáneo estando en un pueblo de Teruel. "Tuve un dolor de cabeza y a raíz de eso perdí el conocimiento y me llevaron al ambulatorio. Soy sanitaria y me decía 'Qué vergüenza'. De allí, la trasladaron a Teruel, donde le hicieron un TAC y dijeron que tenían que llevarla a Zaragoza, después a la Fe de Valencia, donde dijeron que tenía un derrame y que seguramente en 24-48 horas fallecería", señalaba.

Perdí la memoria, el habla, no sabía leer...

Perdí la memoria, el habla, la lectura, los colores, los días de la semana. "No sabía hacer nada y poco a poco con logopedas y trabajo me fui recuperando", expresa. "Hace un año empecé a trabajar, con mis dificultades, pero, al final, cogí una depresión porque no podía más, me dieron la baja y finalmente una incapacidad", añade. "Hace un año y medio tuve una niña", añade.

Luchadora

Es usuaria de Ateneu, a donde acude para su recuperación. "Luchando luchando estoy saliendo adelante. Es una carrera muy de fondo. Es algo incomprensible, porque es invisible. porque físicamente estoy muy bien, gracias a Dios, no se ve. Pero el daño cerebral está, como es cognitivo, me cuesta llevar una conversación. Vas en el autobús y nadie me va a ofrecer sentarme. Tus compañeras te dicen estás muy bien, pero yo voy a llamar a un paciente y digo Fernando-Francisco y te dicen, a ver si aprender a leer. Dices tórax, tobillo y te quedas to.to..".