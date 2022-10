El próximo 1 de noviembre, fiesta de Todos Santos, es festivo en todo el territorio nacional, incluyendo como no podía ser de otra forma la provincia de Castellón, que cerrará el martes centros educativos o comercios. Sin embargo, si hablamos del lunes 31 de octubre asaltan las dudas. ¿Es puente? ¿Hay colegio? La respuesta es depende, pues pese a que esta fecha sea laborable, un total de 55 municipios de la provincia, como veremos a continuación, sí han decidido que el lunes no haya clase. En el resto de poblaciones los escolares sí están obligados a acudir al colegio.

En lo que respecta a la capital de la Plana, Castelló, los alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria sí tienen jornada lectiva este 31 de diciembre. Es decir, hay clase. Curiosamente, también en Castelló, los centros de educación superior Universitat Jaume I y CEU Cardenal Herrera cierran sus puertas para sus alumnos.

Podría parecer así una contracción que en la misma ciudad unos centros sí abran sus aulas y otros no, pero tiene una explicación. El 31 de diciembre en teoría es lectivo para todos los municipios, pero después los ayuntamientos proponen como no lectivos hasta un máximo de 3 días por curso y el Ayuntamiento de Castelló no ha elegido este día como festivo a diferencia de lo que han hecho otros 55 consistorios de la provincia. Por parte de la UJI y el CEU son los mismos centros quienes tienen la potestad de decidir.

Recordar que los festivos comunes en el presente curso 22/23 son estos cinco: 12 de octubre, Fiesta Nacional de España; 1 de noviembre, Fiesta de Todos los Santos; 6 de diciembre, Día de la Constitución; 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción; y 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Además los periodos de vacaciones de Navidad cubren desde el 23 de diciembre hasta el 6 de enero, ambos inclusive; mientras que la Pascua se prolonga desde el 6 al 17 de abril, ambos inclusive.

¿Dónde es fiesta el 31 de octubre?

Con estos mimbres, en la provincia de Castellón, los Consejos Escolares de un total de 55 municipios han determinado que este lunes 31 de octubre sea día no lectivo. Es decir, los centros educativos de estas poblaciones sí harán el puente de Todos Santos. Esto supone que más de 31.000 alumnos de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y FP no tendrán clase este lunes, lo que supone uno de cada tres alumnos (el 32%), pues el total de alumnado ronda los 97.000 en el territorio provincial y en varios de los grandes núcleos poblacionales la jornada sí es lectiva.

Este 31 de octubre sí será lectivo en municipios como Castelló, Vila-real, Benicàssim, Nules, Moncofa, Orpesa, la Vall d’Uixó, Onda o Almassora, pues los ayuntamientos de estas poblaciones han elegido otras fechas como festivo dentro de las tres elecciones que pueden llevar a cabo.

La lista de los 55 municipios de Castellón donde es festivo este 31 de octubre es la siguiente: