Nicolás González era albañil. Hace 21 años, cuando él contaba con 35-36 años, tuvo un accidente en una obra. Cayó de cabeza desde una altura de más de seis metros. «Había un balcón, me subí encima para poner un canal de agua y no recuerdo más. Solo lo que me han contado», señala este usuario de Ateneu Castelló en el día del daño cerebral adquirido.

3 meses en coma Estuvo 3 meses en coma. Durante ocho meses estuvo ingresado en el hospital General y después en la Magdalena hasta que recaló en el centro de día de la asociación de daño cerebral adquirido Ateneu. «No podía andar, hablaba muy poco», señala. «La memoria la tengo tocada», manifiesta. No se lo doy a pasar a nadie «Esto es muy duro. No se lo doy a pasar a nadie. El que no lo ha vivido no lo puede entender», apunta. «Estoy luchando por salir adelante», manifiesta Nicolás, quien va en una silla de ruedas. Recientemente sufrió una caída y se rompió la clavícula y le tienen que volver a operar. Recientemente se ha reincorporado a Ateneu, donde hace rehabilitación y distintas actividades. «Si no fuera por Ateneu, no tendría ganas ni de estar en este mundo, ya que hacen mucho por nosotros», manifiesta Nicolás, que tiene dos hijos y dos nietos.