Trinitat Casals, vecina de Torreblanca que estudió administrativo, de 53 años sufrió con 48 una encefalitis herpética. «He perdido mucha memoria, de la mayoría de cosas, o no me acuerdo o no las enlazo», aclaraba.

Ese día fui a trabajar. Bajé de Alcalà. «Al subir a casa estuve con mi marido y le dije: ‘estoy cansada, me meto en la cama’. Al cabo de un rato tenía vómitos, cosas extrañas, me levantaba muchas veces. Y me llevaron al médico de guardia. A continuación la trasladaron en ambulancia y la ingresaron en el hospital. «Durante un mes no me enteré de nada», mencionaba. "Me enseñaron hasta a caminar", señala.

Primero estuvo en el General «un mes y pico y cuando ya supe decir bolígrafo me soltaron». «Al principio la gente me saludaba, pero de buenas a primeras a los que pasaban no los conocía. Mi madre y mi padre hacían muchas horas allí y me decían que soy tu madre tu padre y eso me entraba bien. Después pasó a la Magdalena para intentar recuperar las habilidades que había perdido: hablar, leer... "Ahora empiezo a saber hablar en castellano. Me cuesta enlazar las frases", refleja.

«Tuvieron que enseñarme hasta caminar», remacha. Desde hace 3 años acude a Ateneu. Ha notado un avance. «Te van guiando para poder desenvolverte en el día a día», señala. No obstante tiene secuelas. «Antes conocía a la gente los encasillaba por nombres, sobre nombres, sabía de quién era. Ahora, conozco la cara pero no los asocio con los nombres...».