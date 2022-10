¿Por qué los hombres matan a las mujeres... y después se suicidan? La crisis de la masculinidad patriarcal. Este era el título de la conferencia impartida este miércoles en la Universitat Jaume I (UJI) por la catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Granada María Luisa Maqueda, dentro del congreso Derechos Humanos e Igualdad de Género que se clausura hoy.

Feminicidios y suicidios

La ponente inició su parlamento con datos estadísticos que reflejan que mientras los feminicidios van a la baja, los que cursan con suicidios van al alza. Así, si en 2003 hubo 70 feminicidios y en 2008 fueron 76, en 2022 ya va por los 35, siendo los meses de verano los de mayor incidencia. Pero el porcentaje de los que finalizan con el suicidio del varón crecieron, del 20% en 2001-2003 al 30% en el 2008 y al 42% en el 2021.

Masculinidad tóxica

Maqueda enlazó este fenómeno con la teoría de la masculinidad patriarcal y la crisis de la legitimidad del patriarcado. Así, según esta tesis, la decisión unilateral de la mujer de ruptura de la pareja es vista por el varón «como una especie de provocación, de grito de independencia, autonomía y libertad». De acuerdo con la tesis de la masculinidad hegemónica, esto implica un daño inferido por la mujer al hombre. Consecuentemente, este último considera que ha incurrido en un déficit de masculinidad y no se siente como un verdadero hombre, sino como un perdedor de los atributos de poder y supremacía. Sufre miedo al fracaso, siente necesidad de demostrar su virilidad y dominio frente a sus pares. Él es dueño de la mujer, ella le ha abandonado, la va a castigar porque se ha rebelado contra su yo patriarcal, ante el deber de restablecer el orden cuestionado por la infracción de la mujer.

Suicidio

Pero... si actúa como vengador y justiciero y no se autoculpabiliza contra lo que ha hecho porque su actuación es correcta. ¿Por qué se suicida tras el crimen? Se pregunta. Ante una situación límite, de falta de recursos para responder a un conflicto de pareja, una persona insegura, depresiva, obsesiva, que sufre frustración y desamparo... cuando pierde a la mujer... se suicida.

No caben las excusas...

Sin embargo, el intentar justificar un crimen machista alegando como atenuante el arrebato no cuela. «El discurso antisocial de esta persona no puede ir contra el ordenamiento cultural y jurídico de la sociedad; prevalece este último», apuntaron las expertas. Al igual que tampoco puede hacerlo un yihadista. Como excepción, señala, la sentencia de Guadalajara en 2020 en la que sí se apreció.

Sí es solo sí

A continuación intervino la catedrática de la Universidad de A Coruña Patricia Faraldo, quien hizo un recorrido sobre el ordenamiento jurídico y cómo han ido evolucionando los delitos sexuales hasta la ley del sí es solo sí (ley 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual). Según expresó, con la nueva legislación, «es necesario este cambio de paradigma, de la disponibilidad por principio del cuerpo de las mujeres a la indisponibilidad por principio. Este cambio es coherente con los fines del derecho penal, que no solo pretende castigar sino también prevenir y sitúa en el centro del debate judicial lo que realmente importa. No si hubo violencia, fuerza e intimidación sino si hubo voluntad libre o mutuo acuerdo. Toca asegurarse de lo que quiere la otra parte antes de iniciar la relación sexual. Pero ¿cabe esperar un cambio real a partir de las reformas reales? No. Hablar de la influencia feminista en el derecho penal es hablar, al mismo tiempo, de éxito y fracaso. Resulta paradójico cómo el conocimiento feminista influye en procesos de reforma y es al mismo tiempo desacreditado y despreciado.

Repaso ordenamiento

También cuestionó el modelo de ordenamiento previo que establecía para como requisito el ejercicio de la violencia, fuerza o intimidación o la resistencia de la víctima al considerar que desprotege a las mujeres que, estando conscientes, son incapaces de manifestar que no consienten recordando que un tercio de las personas reaccionan con parálisis ante una situación de peligro y que esto estaba siendo considerado como consentimiento.