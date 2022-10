Casi 10.000 europeos residentes en Castellón votarán en las municipales

Los 135 municipios de la provincia de Castellón verán engrosado su censo electoral en la próximas elecciones municipales del 28 de mayo del 2023.

Todos ellos se repartirán, al menos, 9.687 personas. Se trata de los ciudadanos de la Unión Europea residentes en España que tienen más de 18 años el día de los comicios y que ya han expresado antes la intención de depositar su voto en las urnas de la administración local.

Los datos, publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), corresponden a las personas que ya están inscritas previamente para ejercer este derecho. Y es que, resulta indispensable realizar un trámite en el que se manifieste la voluntad de participar en los comicios.

Plazo para sumarse

El plazo para hacerlo finaliza el próximo 30 de enero. La solicitud está disponible de forma telemática con certificado digital en la sede electrónica del INE o de manera presencial acudiendo a cualquier ayuntamiento donde se esté empadronado. Allí se facilitará un impreso elaborado por la Oficina del Censo Electoral. Además, han habilitado el teléfono gratuito 900343232 para formular cualquier consulta.

No obstante, dicho organismo ha procedido a enviar comunicaciones a otras 9.534 personas residentes de la Unión Europea que no están registradas y a las que no se ha dirigido en anteriores citas con las urnas.

Independientemente de las que finalmente se sumen a las electores, Castellón constituye la décima provincia de toda España con más residentes procedentes de la Unión Europea que se implican en las elecciones. En cambio, en peso poblacional en el territorio nacional desciende hasta el número 27.

Adiós al voto rogado

Por otro lado, las próximas elecciones autonómicas y nacionales llegarán con un sistema que facilitará notablemente la participación a los españoles que residan en el extranjero. El BOE publicó a principios de mes la derogación del voto rogado, que obligaba a los nacionales en el exterior a solicitar votar en los comicios con gran antelación y cumplir una serie de plazos muy breves, lo que hacía que fueran muy pocos los que se implicaran o, incluso, imposibilitaba que otros muchos lo hicieran.