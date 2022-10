El sector cerámico de Castellón se encuentra en una de las crisis más importantes de los últimos tiempos, como consecuencia del incremento de los costes de producción, centrados en la escalada de los precios del gas. Una situación que ya ha supuesto el cierre de factorías, la presentación de más de 70 expedientes de ERTE con afectación a más de 8.600 personas y los primeros despidos entre las plantillas de las azulejeras. El representante de Compromís en el Congreso de los Diputados, Joan Baldoví, se ha reunido en Castellón con las asociaciones empresariales del clúster y con sindicatos para analizar los problemas que asfixian a la industria y elaborar propuestas para tratar en las Cortes.

Baldoví afeó la inacción de los ministros del Gobierno que pueden ayudar a la supervivencia de las empresas. "Tienen que reunirse con el sector", explicó, ya que de lo contrario "podríamos vivir un desastre en la provincia", donde uno de cada tres trabajadores de la industria depende directamente de las azulejeras.

El diputado, acompañado de la directora general de Internacionalización de la Generalitat, María Dolores Parra, y del diputado en Les Corts Vicent Marzà, se reunió con dirigentes de la patronal cerámica, Ascer; la asociación de fabricantes de fritas y esmaltes (Anffecc), los sindicatos UGT y CCOO, y visitó las instalaciones del Instituto de Tecnología Cerámica (ITC). Joan Baldoví incidió en que el problema del sector "es el precio del gas, y si no se soluciona no se resolverán los problemas en el empleo y las empresas". Marzà afeó que el Gobierno "no presta un apoyo efectivo", e instó a los ministerios implicados que se fijen en las medidas implantadas en Italia. Según detalló Baldoví, "es uno de los principales competidores, y allí sí se ayuda con una subvención del 40% del precio del gas; esto hace que la industria de allí sea mucho más competitiva que la de Castellón", comentó. "Si Italia, que es un país de la Unión Europea, toma medidas, nosotros también tenemos que ayudar a nuestra industria para que aguanta esta crisis y pueda competir en las mismas condiciones", añadió.

Sin mejoras en los ERTE

El diputado de Compromís también hizo referencia a la negativa del Gobierno a incluir a los ERTE del azulejo dentro del mecanismo Red del Ministerio de Trabajo. Una medida que fue solicitada el jueves de manera conjunta por Ascer y los sindicatos en un encuentro mantenido en Madrid con el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey. "Si la cerámica no encaja en el mecanismo Red, podría podría crearse un blue o un yellow", para evitar que los trabajadores que se encuentran en un paro temporal consuma ya todas las prestaciones, en el caso de que el panorama se agrave y haya nuevos despidos.

Presión en el Congreso, pero al margen de los presupuestos

Como efecto de las reuniones mantenidas este viernes, Joan Baldoví anunció que Compromís presentará proposiciones con la finalidad de que en Madrid se conozca la preocupante coyuntura que afecta al motor de la economía castellonense Vicent Marzà añadió que de esta manera la coalición "se reivindica para ser altavoz en Madrid, y que vean estas necesidades". A pesar de ello, el diputado en las Cortes separó esta presión con las negociaciones para los presupuestos generales del Estado. "No condicionará nuestro voto", expresó, aunque la reivindicación de la cerámica "son cosas que se pueden negociar".