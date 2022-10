Director de Cáritas Segorbe-Castellón: «Necesitamos más voluntarios, sobre todo personas jóvenes»

Cáritas lanza su campaña del Día de las Personas sin Hogar con el lema Fuera de Cobertura, que se conmemora este domingo, día 30 de octubre, para denunciar "la falta de acceso a derechos y la desprotección social" que sufren estas personas y llamar a la sociedad a no poner medidas para que "no haya ciudadanos de segunda". Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón cuenta con nuevo director, Francisco Mir, quien toma el relevo de Juan Manuel Aragonés tras 14 años en el cargo. Mir analiza la situación de la pobreza en Castellón y aborda los retos que afronta.

-¿Han notado en las últimas semanas un mayor número de participantes?

-En efecto, hemos notado un aumento de personas que acuden a Cáritas para ser atendidas en acogida y posterior acompañamiento. Desde el mes de abril se ha venido observando este aumento.

-¿Qué perfil destacaría?

- No ha variado sustancialmente el perfil, si acaso personas un tanto más jóvenes; el porcentaje de inmigrantes y de nacionales es similar: 60% y 40%

-Siempre se relaciona a Cáritas con la donación de comida, pero ustedes prestan una ayuda que va más allá. ¿En qué consiste?

- El apoyo que reciben personas y familias en nuestra acogida tratamos sea integral, para ello procuramos conocer la situación concreta en que se encuentran, sus necesidades básicas por supuesto, pero también los problemas que conlleva su situación: de salud, de desarraigo, de falta de hogar o en viviendas insalubres o compartidas con otras familias, de incapacidad para gestionar con la Administración su situación irregular; en función de esta información se actúa derivando a las personas al proyecto que tenemos para acompañarles durante el tiempo necesario.

-Uno de los asuntos pendientes pasa por lograr más voluntarios, especialmente jóvenes. ¿Cómo está ahora la situación del voluntariado en Cáritas?

- Ciertamente se trata de un asunto de suma importancia, porque el compromiso y dedicación del voluntariado es esencial. Durante el tiempo de pandemia por el covid, muchos de los voluntarios no pudieron actuar y decidieron posteriormente no continuar su colaboración, por diversas cuestiones: edad, salud, problemas familiares como consecuencia de la pandemia, etc. Pasamos de 890 personas voluntarias en la diócesis a unas 500 en la actualidad. Nuestra decisión pasa por conseguir el aumento progresivo de nuevos voluntarios y voluntarias de cualquier edad, pero en especial de jóvenes que con carácter más o menos esporádico dediquen unas horas a la solidaridad con los necesitados en los diversos proyectos que mantenemos.

-¿Qué retos se ha puesto como meta durante su mandato?

- Continuar dando respuesta ágil mejorando en lo posible la acogida y acompañamiento de familias y personas para paliar sus necesidades básicas. Entendemos que los dos sustentos decisivos para las estabilidad de una familia son: un empleo digno y un hogar. En consecuencia potenciaremos la actividad del área de empleo mediante contactos permanentes con empresas, comercios, etc. En cuanto a la problemática de la vivienda con un aumento muy importante en los alquileres, vamos a extender a la sociedad de Castellón para que llegue a las personas que solidariamente quieran colaborar, el conocimiento del Proyecto Betania que nace con el 775º aniversario de la Sede Episcopal de Segorbe. Se trata de instar a propietarios de viviendas disponibles para colaborar , a través de Cáritas Parroquiales, mediante la cesión de pisos en alquiler social para familias con escasos ingresos, con nuestra mediación y acompañadas por Cáritas.

-Tienen una red de ayuda muy potente al estar presentes en numerosas localidades. ¿Cómo se articulan?

-Cáritas está presente en más de 90 parroquias de la diócesis con equipos de voluntarios y voluntarias que, con el apoyo y dirección del párroco desarrollan una acción caritativa muy directa dado que conocen perfectamente su entorno y acompañan a las personas que acuden a solicitar su ayuda. La comunión de bienes hace que nos apoyemos en cubrir las necesidades detectadas en cada una de ellas y para ello mantenemos una estructura organizativa sencilla y efectiva a través de los arziprestazgos y apoyadas por las interparroquiales, localizadas en varios puntos de la diócesis.

-Tienen previsto en breve abrir un nuevo albergue en Vila-real. ¿Cómo va el proyecto?

-En efecto, la Casa de Acogida San Pascual EL PATI será en breve una realidad. Ubicada en Vila-real y a punto de finalizar su construcción, está prevista su inauguración, Dios mediante, durante el primer trimestre del próximo año. Se trata de paliar una creciente necesidad de albergar personas sin hogar y con diversos problemas. Consta de 18 habitaciones dobles y dependencias para que estas personas puedan recuperar la normalidad en su vida cotidiana y se reintegren tan pronto sea posible a la sociedad.

Queremos dejar constancia de nuestro agradecimiento al Ayuntamiento de Vila-real por su colaboración, y solicitar a toda la sociedad civil, empresas e instituciones de Castellón y, en especial de Vila-real, su solidaridad para que la Casa de Acogida San Pascual pueda cumplir su finalidad y podamos continuar con esta labor incansable y permanente desarrollada por Cáritas en favor de los olvidados y desfavorecidos en estos tiempos de incertidumbre y precariedad.

-La solidaridad y la concienciación resultan claves para prestar el servicio de ayuda que realizan. ¿Cómo es la respuesta de los castellonenses?

-Su respuesta frente a las necesidades de las personas y familias descartadas siempre ha sido contante y muy positiva, y más en momentos difíciles como el periodo de pandemia que hemos sufrido. Vivimos tiempos complicados como consecuencia de las secuelas de la guerra de Ucrania y la repercusión negativa se traduce en una mayor precariedad que sufren con mayor virulencia los más pobres y aquellas familias que se están viendo abocadas a la pobreza y que mayor número que el pasado año acuden a Cáritas para ser acompañadas y buscar soluciones a sus problemas.

En estos tiempos, todos estamos llamados a sentir la solidaridad como un valor trascendental, todos estamos llamados a practicar una justicia distributiva que ampare a nuestros hermanos necesitados. Por ello, necesitamos hacer un llamamiento especial para aumentar el número de socios que aporten sus cuotas y donaciones de manera recurrente.

Para ello, solo deben llamar al número de teléfono de Cáritas 964.71.01.99

O bien hacer sus donaciones a través de las siguientes cuentas:

CAIXABANK ES42 2100 8929 9213 0150 1196

CAJAMAR ES93 3058 7300 8027 2001 5030

SANTANDER ES22 0049 2409 1725 1428 6412

BIZUM 05921