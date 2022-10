El presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha anunciado este viernes la confección del comité de campaña electoral para “acelerar el cambio en la Comunitat Valenciana”. El Comité Ejecutivo Autonómico del PPCV se ha reunido para aprobar el comité de campaña para las próximas elecciones autonómicas. Estará dirigido por Miguel Barrachina y coordinado por Macarena Montesinos junto con tres responsables provinciales: Salomé Pradas en Castellón, Ernesto Fernández en la provincia de Valencia y José Ramón González de Zárate en la provincia de Alicante.

Carlos Mazón ha señalado que “estamos preparados. Llega el momento de trasladar a toda la Comunitat Valenciana nuestro proyecto. Nuestro programa electoral “valencians en peu alcem-se” es lo que toca poner en marcha en esta tierra, y ya está confeccionado para iniciar una nueva etapa. Vamos a hacer llegar a los ciudadanos nuestro proyecto de cambio, que es ambicioso, de resultados, de reivindicación de lo nuestro, un proyecto serio y de gestión para llegar a todos los municipios y personas”.

Mazón ha indicado que “hemos ido desarrollando y dando a conocer nuestras propuestas reuniéndonos con distintos sectores y asociaciones para ir incorporando sus aportaciones en materia sanitaria, educativa, de políticas sociales, de reforma fiscal, de agua, de turismo y de señas de identidad entre otras que iremos presentando como la reducción de la grasa de la administración y la eliminación de trabas burocráticas y que están siendo recogidas en nuestro programa electoral. Estamos preparados para iniciar una nueva etapa”.

Plataforma Per un Finançament Just

Además, el presidente del PPCV ha acudido esta mañana a la reunión de la Plataforma per un Finançament Just para consensuar la estrategia ante la falta de inversiones presupuestarias especialmente en la provincia de Alicante y reivindicar el cambio de modelo de financiación autonómica. En este sentido ha indicado que “traslado mi profunda decepción con la no asistencia del secretario general del PSPV Ximo Puig. Las circunstancias de falta de inversión son graves y exigen que Puig asuma el tema en primera persona”.

“También estamos muy decepcionados con que la Plataforma haya decidido no secundar la concentración convocada por la Cámara de Comercio de Alicante el próximo jueves día 3 en la capital alicantina, una concentración justa y necesaria. Es un error no apoyar a la provincia de Alicante cuando más lo necesita. Estamos profundamente decepcionados. El PPCV apoya las iniciativas para reclamar más inversiones para Alicante, Valencia y Castellón”, ha añadido.