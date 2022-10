Comidas preparadas en Castellón: "Sale más caro cocinar el arroz al horno en casa"

No tener tiempo para cocinar, comer un plato saludable sin invertir tiempo o simplemente darse un capricho venía siendo la principal motivación de recurrir a los platos preparados en Castellón. La inflación y la escalada de precios de la energía ha hecho, como reconocen desde el sector, que «sea más caro cocinar el arroz al horno en casa que comprarlo ya hecho». «Es cierto que los precios han subido para todo y el consumo ha caído y también afecta a las comidas preparadas. Pero al mismo tiempo sí detectamos mucha demanda de los platos que cuesta más hacer en casa, por tiempo y por el gasto en luz: arroz al horno, paella, manitas de cerdo, lasaña, canelones, etc. Es lo que más se pide», señala Mari Carmen García, una de las propietarias de la veterana Casa García de la plaza Santa Clara de Castelló. Los días estrella de afluencia siguen siendo los del fin de semana: sábado y domingo para comer. Y entre semana, «los que más vienen son estudiantes».

Pero para los empresarios del sector, «los gastos también han subido: de luz, gas, impuestos...» y la visión actual es de «incertidumbre», con menor alegría en el consumo que antaño. Apunta García, con 35 años de experiencia en la hostelería, que «si antes un cliente venía y se gastaba 50 ó 60 euros, pues ahora opta por coger la oferta de pollo y con 15 euros comen cuatro. O en su casa, pues igual cocina una olla de macarrones y de ahí tienen para dos días. Están cambiando los hábitos», manifiesta la gerente de este negocio que lleva más de tres décadas activo.

Otro testimonio similar llega desde la Casa dels Menjars, que lleva más de 20 años en el entorno de la avenida rey don Jaime. «La afluencia es mayor en sábado y domingo. Pero ahora muchos compran un plato y no lo acompañan de nada más. En domingo ya no se pide la tradicional paella, es muy variado», atestigua la cocinera. «Antes compraban muchos jubilados que ya no están y ahora el perfil es diverso. Vienen estudiantes jóvenes que no cocinan o gente que trabaja en una oficina con jornada partida. Repartimos a domicilio con empresas de delivery. Con el tiempo se pedirán más platos como arroz al horno que cuestan más, pero ahora notamos que hay susto social», reflexionó.