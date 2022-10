El sector de comida a domicilio vive su edad de oro en Castellón

La irrupción de las plataformas de delivery para repartir comida a domicilio en Castellón se ha afianzado en los dos últimos años a raíz de la pandemia y ya son centenares los negocios que se han apuntado y no solamente las franquicias de comida rápida. A las pizzas y pollo con almendras se han sumado los bocadillos y desayunos.

Luis Martí, vicepresidente ejecutivo de la patronal castellonense de hostelería y turismo, Ashotur, apunta que la participación de establecimientos de la provincia en dar este servicio «habrá aumentado en un 50% tras el covid». «La tendencia es claramente al alza. Tanto de restaurantes que se dedican ya solo a ello, como en otros locales que han incorporado la comida para llevar como una buena línea de negocio. Esta tendencia comenzó antes del coronavirus, pero, se ha disparado durante y después de la pandemia». De hecho, la propia Ashotur llegó a editar en pleno confinamiento una guía con 23 negocios de restauración de Benicàssim, Betxí, Burriana, Castelló y el Grau, Culla, les Alqueries, Nules, Onda, Peñíscola o Sant Mateu, que daban la posibilidad de take away (recoger in situ) o delivery (reparto).

Hace casi una década

De los primeros pasos de gigantes del delivery como Just Eat ha pasado casi una década. La red ha cobrado envergadura y ya son habituales ver a riders en Castelló por la avenida rey Don Jaime o el centro comercial Salera; o en Vila-real, por la Murà o avenida Francia.

En concreto, desde Just Eat indicaron que empezaron en la provincia «en noviembre del 2013 --hace casi una década--, dando servicio a Kebab Mediterráneo. A fecha de hoy, a finales de octubre de este 2022, contamos con 248 restaurantes on line; más que los 166 del 2021 y que los cinco del 2014».

Actualmente, dan cobertura a 12 localidades, cuando en el 2014 solo eran dos. ¿Qué es lo que más piden para llevar los castellonenses? «El número 1 es la cocina americana, con hamburguesas; le sigue la pizza (italiana); kebab (turca); china (oriental); sushi (japonesa); india; poke (hawaiana); pollo, bocadillos y tapas (española)», indicaron. El arroz frito tres delicias fue en conjunto el más solicitado durante el año pasado.

Otro ejemplo es el de Glovo, que llegó más tarde. Comenzó a operar en la provincia en mayo del 2019 con el lanzamiento de la app en Castellón y Vila-real. En la actualidad da servicio a 14 municipios, entre otros, los turísticos Benicàssim, Peñíscola, Orpesa y Vinarós, así como Burriana, Xilxes, Moncofa, Onda, la Vall d’Uixó, Almenara, Nules o Benicarló. Un portavoz de la compañía explicó que «los usuarios de la app disponen además de restaurantes, de tiendas, supermercados, fruterías, panaderías y floristerías, entre otros». «En toda la Comunitat estamos disponibles en 50 localidades y colaboramos con más de 5.000 establecimientos. La mayoría son pequeños negocios que apuestan por el delivery con el fin de digitalizarse y dinamizar su actividad. En el 2019 eran en torno a 600 y en el 2020 crecimos un 87%, hasta superar los 1.000».

Mediterránea y tradicional

¿Cuál es el tipo de comida que más se solicita en la provincia? «Los más populares que destacan en Castellón son las hamburguesas, seguidas muy de cerca por las pizzas y la comida asiática. Además, la tradicional y mediterránea está registrando una tendencia creciente entre los usuarios de la app, los cuales demandan cada vez más este tipo de productos».

Como curiosidad, el día de la semana con mayor número de pedidos es el viernes, seguido muy de cerca por el jueves. «Desde mayo, los usuarios de Glovo en Castellón pueden disfrutar del producto de una hamburguesería de Vila-real galardonada como la segunda mejor de España», añadió.

Tendencias: más uso por parte de los jóvenes El informe ‘Consumo alimentario en España 2021’, del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación analiza las tendencias y concluye que el gasto per cápita fuera del hogar durante el año pasado fue de 814 euros al año: 294 euros en bebidas y 520 en comida. El tiempo dedicado a cocinar en casa ha bajado entre semana; y sube en las comidas de sábado y domingo. En el hogar sobre todo se come, de más a menos: a la plancha (lo que más aumenta), en frío (sin cocinar) y hervido o al vapor (baja casi un punto). Según una encuesta de Smartme Analytics.na a 950 usuarios, seis de cada diez usa aplicaciones. Un punto más la juventud de 18 a 24 años; y solo el 46% entre los mayores de 55 años.

Las aplicaciones para pedir comida se usan más en los primeros días del mes. El fin de semana, fundamentalmente a la hora de la cena, es el momento favorito, para hacer un descanso en la cocina. Casi la mitad pide a domicilio de una a tres veces al mes; y un 25%, cada semana.

