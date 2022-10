El azulejo reclama al Gobierno que no le deje a la cola de Europa en ayudas

La cerámica de Castellón se ha quejado de manera reiterada de que las ayudas concedidas por el Gobierno estatal (la UE autoriza las normas, pero son los países los que pagan) son muy inferiores a las aprobadas por Italia o Alemania. El secretario general de la patronal azulejera, Ascer, Alberto Echavarría, valora ante esta ampliación que Europa "da más margen para que los gobiernos europeos apoyen a sus empresas, lo que va a posibilitar que los países que ya lo estén haciendo lo hagan con más intensidad".

Respecto a España, advierte de que se corre "el riesgo de quedarnos a la cola de Europa" y de que los productos que elaboran "sean cada vez menos competitivos", por lo que considera "imperante que el Gobierno de España (el único responsable de dar ayudas en el país) dé las ayudas oportunas a los sectores más afectados por esta situación".

Según la argumentación del secretario general de Ascer, para optar a ese importe de hasta 150 millones "se deben cumplir una serie de premisas relacionadas con el peso y el incremento del precio de la energía que están soportando en relación con 2021 y como éste ha impactado" en el resultado económico antes de impuestos, con una reducción mínima del 40%. Por el momento, la cerámica de Castellón ya ha cerrado algunas empresas, mientras que en otros casos se han apagado hornos, con el consiguiente impacto en el empleo. Más de 8.600 trabajadores están incluidos en más de 70 expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). El propio Echavarría detalló en la pasada edición de la feria cerámica de Bolonia, Cersaie, que el importe de la factura del gas en el sector equivale a la mitad de toda la facturación de la industria azulejera española. Un panorama que pone en grave riesgo la viabilidad del sector.

Además de los puntos ya expuestos, la ampliación de la normativa de la Unión Europea "recoge otros puntos como garantías, créditos blandos y otros aspectos que ya estaban incluidos en el marco original. Unos aspectos que no hemos visto en las medidas aplicadas por nuestro gobierno", añade Echavarría, lo que amplía la brecha existente entre el respaldo recibido por la cerámica española y el conjunto de la industria gasintensiva nacional respecto a las empresas del mismo ramo en otros puntos del club comunitario.

El marco temporal de ayudas de Estado de la UE se aprobó a finales del mes de marzo, con una serie de instrucciones para que cada país desplegara medidas, con un máximo de 50 millones de euros por empresa. En el caso de la cerámica, el tope recibido fue de 400.000 euros. Una cifra que el presidente de Ascer, Vicente Nomdedeu, expuso que era el equivalente "de tres a cinco días de gas en una compañía mediana, y en una industria mediana-grande, de uno a tres días; hasta los 50 millones que se pueden dar, la distancia es enorme".

El PP pide que se reaccione «de una vez por todas»

La presidenta provincial del Partido Popular, Marta Barrachina, exige al Gobierno que apure las ayudas hasta los 150 millones de euros por empresa, tal y como plantea la Unión Europea, y pide que reaccione «de una vez por todas» para que la industria de Castellón «pueda competir en las mismas condiciones que otros productores europeos».

Según valora Barrachina, «hasta el momento, el Gobierno del PSOE no ha hecho los deberes, no ha escuchado al sector cerámico y no ha puesto a su disposición las ayudas urgentes que sí han aprobado otros países como Italia para que los puestos de trabajo y la generación de riqueza y empleo no se vea comprometida por la crisis de precios del gas». Respecto al ámbito laboral, la líder de los populares de Castellón mencionó que «si Sánchez continúa mirando hacia otro lado, la industria cerámica de la que dependen 17.000 empleos directos y otros tantos indirectos seguirá sumando cierres y ERTE. El PP exige al Gobierno que atienda a la provincia, que no abandone a los castellonenses».

Por último, expuso que los países europeos «que tienen Gobiernos que sí creen y defienden a la industria cuentan con medidas que sí ayudan a las empresas en estos momentos complejos, lamentablemente el Gobierno de Sánchez ni está ni se le espera», ya que lo único que ha aprobado «son parches que no han servido para nada».