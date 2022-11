Castellón supera la cifra de 21.000 beneficiarios del ingreso mínimo vital

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha superado ya los 21.000 beneficiarios en la provincia de Castellón. Así se desprende de los datos facilitados este lunes por la delegación del Gobierno de la Comunitat.

Triplicado

Una de las quejas reiteradas en la provincia era la escasa cobertura de esta ayuda. Sin embargo, desde marzo del 2021 hasta la actualidad, se ha triplicado el número de perceptores. En dicha fecha, había 7.727 y este otoño suponen 21.424.

Beneficiarios menores y mujeres

En ese mismo periodo, la cifra de adultos ha pasado de 4.324 a 11.473 y la de menores, de 3.403 a 9.951, lo que supone que el 46% de beneficiarios en la provincia es un menor.

Asimismo, el 53,65% de las personas castellonenses que tienen este emolumento son mujeres.

Hogares

En total, el IMV llega ya a más de 7.002 hogares en Castellón. En la Comunitat son 61.785 y en toda España, 523.486.

Complemento a la infancia

En cuanto a las ayudas al complemento de ayuda para la infancia (CAPI) en Castellón la cifra supera ya las 4.262. El CAPI es una prestación de 100 euros por hogar al mes en el caso de niños de 0 a 3 años; de 70 euros al mes por cada niño entre 3 y 6 años y de 50 euros al mes por cada menor de entre 6 y 18 años que entró en vigor el pasado 1 de enero

Salto en la Comunitat y en España

También en el conjunto de la Comunitat se ha producido un salto. Los datos de la delegación del Gobierno sitúan en más de 175.000 los valencianos que cuentan con IMV, cuando en marzo del 2021 eran 74.454. En toda España han pasado de 565.195 a 1,453 millones.

Lejos del propósito inicial

No obstante, al comienzo de la implantación las previsiones del Gobierno era llegar a 2,3 millones de personas. Pese a que la ley 19/21 aumentó el ritmo de concesiones y favoreció la incorporación de nuevos perceptores todavía va a un ritmo inferior al previsto, según los expertos. Desde el Ministerio no se ha aportado el dato de las solicitudes admitidas y denegadas, por lo que no se puede saber si la ayuda está llegando a todo el que la necesita en un momento en el que los solicitantes de ayuda a organizaciones como Caritas se han incrementado con la crisis como ha publicado Mediterráneo.

Autobús informativo

El Ministerio de Inclusión ha anunciado que un autobús está recorriendo la península para informar a las personas vulnerables que aún no han solicitado la prestación