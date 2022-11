La Conselleria de Educación tiene previsto celebrar una oposición 'light' en junio del 2023 --previsiblemente empezaría el día 26-- y publicar el 18 de noviembre de 2022 en el Diari Oficial de la Generalitat la convocatoria del concurso de méritos dentro del procedimiento de consolidación del personal interino, según los sindicatos.

De acuerdo con el calendario, avanzado el pasado viernes y debatido este jueves en mesa sectorial, los interinos tendrían de plazo entre el 21 de noviembre y el 21 de diciembre para presentar las instancias para optar al concurso de méritos, con el objetivo de que este procedimiento esté finalizado a finales de mayo o principios de junio con la intención de su nombramiento como funcionarios de carrera a 1 de septiembre del 2023.

Según los sindicatos, todo mérito que se certifique hasta el 21 de diciembre, es decir, el último día de inscripción, será válido para su baremación en este proceso, incluido la antigüedad.

El concurso de méritos es una de las vías de la planificación del procedimiento extraordinario establecido por la ley de medidas urgentes de reducción de la temporalidad en el empleo público.

¿Negociación de los méritos?

El sindicato mayoritario ha criticado el poco margen de negociación de los méritos, que viene condicionado por el Ministerio de Educación, así como el solapamiento de los dos procesos, porque habrá muchas personas pendientes de un procedimiento preparándose el otro, por si no superan el concurso de méritos. Según informa CSIF, la lengua propia será un requisito en la Comunitat

Plazas

Por su parte, CSIF ha solicitado que en la convocatoria de oposiciones de estabilización se incluyan plazas de maestro. La Conselleria informó el viernes que prevé sacar 7.555 plazas para concurso de méritos y 1.597 para las oposiciones docentes. Estas últimas se convocarían en diciembre del 2022. En todo caso, señalan, se prevé que para 2024 se convoque otro procedimiento selectivo, ya fuera de la ley Iceta.

Diversidad funcional

Otra petición de los sindicatos ha sido la reserva de plazas para personas con diversidad funcional en el concurso de méritos, pero de momento tampoco se contempla al no ser obligatorio por la normativa en el caso del concurso de méritos, solo en la oposición. Los sindicatos han criticado la falta de sensibilidad.

Baremación

CSIF ha demandado que se incluya en la baremación la Capacitación y Mestre de Valencià, aunque, según este sindicato Conselleria no lo ve viable. A ellas el STEPV ha añadido el C2 de Valenciano obtenido mediante la Junta Qualificadora de Coneixements en Valencià (JQCV).

El STEPV también ha reclamado que se bareme toda la antigüedad en el cuerpo con la máxima puntuación, siempre que se haya prestado servicios en la especialidad y que si se barema la oposición que sean todas y no solo a partir del 2012 y que, si no, que no es bareme.

Sobre la escala de puntuación de la formación académica al ser fruto del pacto con el resto del Estado no se aceptarán enmiendas, según informaron.