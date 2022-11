Forman a especialistas en Castellón para reducir los conflictos en parejas que han roto

Este viernes ha comenzado en la Universitat Jaume I el curso de coordinador de parentalidad, un profesional que reduce la conflictividad en los casos en los que hay una ruptura de pareja. Como explica Olga Beltrán, psicóloga y coordinadora, «esta figura va encaminada a trabajar con progenitores que están en un proceso de separación o divorcio o ya lo están y tienen una serie de conflictos tras la ruptura".

Mejorar la comunicación

Este experto trabaja para mejorar las pautas de comunicación entre ellos y la toma de decisiones con los hijos. En definitiva, para potenciar que las relaciones se produzcan en un entorno saludable." Tras una ruptura, más de tipo contencioso, suelen haber conflictos entre los progenitores. No cumplir la sentencia como está estipulada, no estar conforme con la otra parte en las decisiones respecto de los hijos, la negativa a facilitar las relaciones entre hijos y la otra parte de la pareja... el número de conflictos es bastante elevado en muchas familias", señala Beltrán.

Desde 2016

"Llevamos ya trabajando desde el 2016 y la experiencia nos muestra que es posible reducir el grado de conflictividad con esta figura", apunta. La asociación ANEFAM lleva a cabo este programa, mientras el colegio de psicólogos dispone de un listado de coordinadores. A su juicio "cuantos más coordinadores haya, mejor porque el número de conflictos es elevado; hay muchos divorcios y separaciones y la posibilidad de encontrar conflictos en el ámbito familiar es alto", refleja.

Cómo se accede

Normalmente hay dos vías para acceder a este experto. Una es la derivación judicial, cuando hay un juicio, el juez puede derivar o las partes acordar acudir a este servicio. Otro es la derivación por los servicios sociales.

Profesionales

El curso está dirigido a psicólogos, graduados en Derecho y estudiantes, así como trabajadores sociales.

¿Qué conflictos?

Entre los conflictos en que puede mediar está el correcto cumplimiento del régimen de visitas, temas relacionados con la patria potestad, si un niño tiene que hacer una actividad o no; pedir permiso para ir a un profesional, como dentista; aspectos de carácter económico... Cualquier aspecto relacionado con el ámbito familiar donde los progenitores no llegan a acuerdo, el profesional puede ayudarles a entender mejor el conflicto y buscar alternativas beneficiosos para los niños. También trabajan con adolescentes que a lo mejor no quieren tener relación con los progenitores sin una razón grave, ayudarles a revincular esa relación, determinar la causa de esa no querer tener esa relación.

"Ayuda mucho a poder trabajar mejor el proceso de ruptura y la comunicación", concluye.