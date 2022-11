La presidenta del PPCS, Marta Barrachina, ha denunciado este martes que "solo un 4,18% de las inversiones territorializadas del presupuesto de la Generalitat para 2023 es para la provincia de Castellón", al mismo tiempo que ha culpado al Consell de Ximo Puig de "hinchar" las cifras. La popular ha asegurado también que, tras analizar las cuentas previstas para el año próximo, "siete de cada diez municipios castellonenses no recibirá ni un euro".

Barrachina, quien ha estado acompañada del diputado autonómico por la provincia, Rubén Ibáñez, ha asegurado que se siente "triste" porque, además, "el 66% de la inversión para Castellón se corresponde con proyectos de años anteriores, son repetidos".

Tras anunciar que habrá una enmienda a la totalidad de las cuentas por parte del PPCV y que están recabando las demandas de los municipios para plantear también propuestas concretas, ha añadido que , "de once centros de salud que están incluidos, solo el de Càlig es nuevo y solo se asignan 200.000 euros", por lo que considera que "esto es engañar a los ciudadanos". La lideresa provincial del PP ha criticado también la reforma fiscal, que habla de que "el ciudadano se ahorra 100 euros al año, pero no incluye la subida de sueldos en el Consell", así como ha estimado "otro engaño" incluir 803 millones que debe abonar el Estado por el gasto sanitario a desplazados que "no van a estar".

En relación con el sector cerámico ha indicado que "se anuncian muchas ayudas directas, de 50 millones, pero los presupuestos solo incluyen 10", así como ha cuestionado que finalmente reciban apoyo económico los proyectos para la descarbonización de estas industrias.

Por su parte, Rubén Ibáñez ha insistido en que "año tras año desde que gobierna Ximo Puig, Castellón ve cómo se reducen las inversiones en la provincia". El diputado ha asegurado que, de un total de 1.873 millones de inversiones territorializadas que contemplan los presupuestos autonómicos, "únicamente están asignadas a Castellón 78,4 millones, lo que supone el 4,18%".

Ha denunciado que, sin embargo, "cada castellonense va a pagar a la Generalitat en 2023 en impuestos y tasas 430 euros más que en 2022", por lo que, ha dicho "Ximo Puig nos tiene como provincia de referencia para recaudar y en la cola para invertir".

Ibáñez ha insistido en que las cuentas son "un engaño" porque "lo poco que invierten es en proyectos repetidos que vienen hasta desde el año 2016", citando ejemplos la reforma del Hospital General o el de Vinaròs o centros de salud como los de Vilafamés o Vila-real, así como el proyecto de adecuación del edificio de Borrull.