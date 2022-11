La alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, ha sido la encargada de clausurar el Ecoforum, el Foro de la Economía Circular y la Lucha Contra el Cambio Climático que organiza el periódico Mediterráneo.

Marco ha valorado que existan lugares de encuentro como Ecoforum, porque "quiere decir que las administraciones, las empresas y la sociedad en su conjunto han entendido la trascendencia del gran desafío que afrontamos", y ha señalado la importancia que tienen para "sensibilizar" en el "gran reto" del cambio climático, "una responsabilidad individual y colectiva".

La alcaldesa se ha referido a la cumbre del clima que se celebra en Egipto, y al contundente informe de la Organización Meteorológica Mundial que constata la gravedad de la situación: el cambio climático y sus consecuencias se intensifican; 2022 ha sido de los años más cálidos desde que se tienen registros. "Si pensamos que es algo ajeno y lejano, que no va con nosotros, que cambiar el curso de los acontecimientos no está en nuestra mano, que la salud del planeta no depende de lo que hagamos, entonces habremos perdido la batalla, y habremos renunciado a toda posibilidad de dejar un mundo mejor a nuestras hijas e hijos", ha dicho.

Acciones en Castelló

La alcaldesa ha explicado que la ciudad de Castelló ha recorrido ya un largo camino en este sentido. En eficiencia energética, por ejemplo, "hemos cambiado todo el alumbrado de la ciudad, lo que nos permite no solo contaminar menos, sino reducir a la mitad la factura de la luz, algo crucial en el contexto actual". También ha comentado que están impulsando la zona de bajas emisiones, un mandato legal para los municipios de más de 50.000 habitantes, que permitirá reducir contaminación y pacificar el tráfico en el centro, equiparándonos a la mayoría de ciudades españolas y europeas.

Igualmente, ha valorado que este viernes Castelló verá definitivamente aprobado su Plan General, el instrumento básico de ordenación del territorio donde se definen los objetivos de desarrollo urbano y de actividades económicas en el municipio. "La base sobre la que construir la ciudad que queremos", ha dicho.

El futuro

"Cuando hablamos de sostenibilidad, de economía circular y de innovación, estamos hablando también de futuro. Y cuando hablamos de futuro, hablamos de quienes hoy son jóvenes y el día de mañana tendrán que hacerse cargo de las ciudades y del mundo que heredan", ha añadido Amparo Marco. La alcaldesa se ha referido a la juventud como "la generación más preparada, la más concienciada contra el cambio climático, pero también son una generación golpeada por sucesivas crisis, que afronta desafíos mayúsculos". Por eso, ha señalado, es "precisamente es de vital importancia que las administraciones públicas y el sector privado sigan transitando la senda que hemos dibujado en estas jornadas".

"Lo dije el año pasado en este mismo foro y lo reitero hoy: confío en esta ciudad y en esta provincia, confío en su talento, en sus posibilidades, confío en su tejido empresarial, en sus instituciones, empezando por la universidad en la que nos encontramos hoy, confío en las jóvenes y en los jóvenes que lo harán mejor que nosotros", ha finalizado Marco.