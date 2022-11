Laura Blasco ha intervenido en la segunda jornada del Ecoforum para explicar las inversiones del grupo Huhtamaki en la factoría de Nules y su contribución a la economía circular. La ingeniero técnico ha efectuado la última ponencia de este foro desarrollado en el Paranimf de la Universitat Jaume I (UJI).

Huhtamaki es una empresa líder en soluciones de un solo uso sostenibles y renovables, que aseguran la higiene y seguridad alimentaria. Fue premio Empresa del año 2021 del periódico Mediterráneo por su forma de trabajar y su impacto positivo en la región

Presencia del grupo

El grupo finlandés opera en 114 localizaciones de 38 países diferentes empleando a casi 20.000 personas, con unas ventas por valor de 3,6 billones en 2021 y margen de beneficio del 8,8 %.

La planta de Huhtamaki en Nules tiene unas instalaciones de 28.000 metros cuadrados, da empleo a 470 personas y en 2021 tuvo unas ventas netas de 7,5 millones de euros. Esta es la única localización del grupo en España.

Envase

"En Huhtamaki creemos en la protección de los alimentos, de las personas y del planeta", señaló. Su negocio principal es el envase alimentario. Trabaja con tres tecnologías, la conversión en papel (como se trabaja en Nules), la fibra moldeada y flexibles, esta última es la que más uso hace del plástico.

Clientes

Sus clientes están referenciados parte de food service (vasos de bebidas calientes, envases de comida para llevar y de restaurantes de comida rápida) y de otros envases, que pueden encontrarse en lineales de supermercados (como para helado o yogures). Todos ellos cumplen con los estándares de en la seguridad alimentaria, la disponibilidad y siempre están pensando en la reducción del desperdicio alimentario.

Centenaria

La firma cumplió 100 años en 2020 -fue fundada en 1920- y conforme ha ido aumentando la demanda, la capacidad ha aumentado y se han ido diversificando los productos.

Planta de Nules

El grupo trabaja en un plan de expansión para duplicar capacidad. La mayor inversión de Huhtamaki en Nules ha ido destinada a la ampliación de la planta, que se inaugura a final de mes, con lo que a sus 16.000 metros cuadrados iniciales de capacidad incorpora 12.000 metros cuadrados. Esta nueva planta va a estar reconocida como edificio sostenible con la certificación BREEAM, un concepto que engloba el impacto de todos los procesos que en él se van a desarrollar en él (propio edificio con el entorno, materiales, tecnologías de construcción, ubicación, consumo, eficiencia energética, gestión de residuos, etc). Por ejemplo, contará con paneles solares fotovoltaivos.

Sostenibilidad

Huhtamaki está centrado en la sostenibilidad, porque hay una mayor preocupación por el entorno y la legislación europea es muy cambiante, en tema de residuos, envases, vertidos, que luego se traspone a la nacional; a ello se añade la demanda de los consumidores, cada vez mejor informados y concienciados, que demandan productos cada vez más sostenibles. Una sostenibilidad que Huhtamati tiene en cuenta en todos los aspectos: operaciones, soluciones de envases que producen y en su entorno operativo.

Estrategia 2030

Así la estrategia para 2030 de Huhtamati incluye que en dicho año el 100% de sus productos estén diseñados para ser reciclables, reutilizables o compostables, que más del 80% de materiales que utiliza provengan de renovables o reciclados y que el 100% de fibra que se usa en sus procesos provenga de fuentes certificadas. Asimismo, quiere que más del 100 de residuos no peligrosos se reciclen o composten y quiere utilizar el 100% de energía renovable. "Esto nos hará llegar a una producción neutra en carbono", señala. Cada localización de Huhtamaki controla estos indicadores trimestralmente. En el caso de Nules, se cumple con 4 de los 6 indicadores. A finales del 2021 el 87% de los materiales utilizados eran renovables, el 100% provienen de materia prima certificada y reciclan el 96,6% de sus residuos. Hay margen de mejora en el uso de energía renovable, pues el uso se situó en el 48,6%, proporcionada por el proveedor porque no utilizan gas, es eléctrico, por lo que aún no es neutra en carbono. En 2030 quiere llegar a una producción neutra en carbono. Quieren hacerlo con 3 formas de trabajo, con paneles solares fotovoltaicos, mediante acuerdos energéticos y con adquisición mediante el proveedor para que suministre mayor concentración de energía renovable.

Acuerdos energéticos

Huhtamaki va a construir 2 parques solares en España y Norteamérica para obtener unos certificados verdes por energía generada y así compensar parte de sus emisiones y considerarlas energía renovable Los acuerdos energéticos también van a contribuir a lograr ser neutros en carbono.

Conclusión

A modo de conclusión, la ingeniera técnico destacó que "creemos en la protección de los alimentos, de las personas y del planeta".

Quiso poner en valor los envases, porque crean valor al garantizar la higiene y la seguridad alimentaria, la disponibilidad de alimentos y la accesibilidad para los consumidores de todo el mundo.

Asimismo, los envases también juegan un papel fundamental en la reducción del desperdicio de alimentos, que sigue siendo el mayor impacto ambiental de los sistemas alimentarios en el cambio climático. (1/3 de toda la comida se desperdicia).

Gracias a los avances digitales de hoy, los envases también ofrecen soluciones que incluyen la trazabilidad de los productos y la circularidad.