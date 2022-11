El sector pesquero vive un momento crítico en Castellón y el relevo generacional está amenazado

El sector pesquero vive un momento crítico y el relevo generacional está amenazado. Es una de las ideas que este jueves se pusieron de manifiesto en las jornadas celebradas en la Universitat Jaume I, donde también se evidenció que hay embarcaciones que no pueden salir por falta de tripulación.

Radiografía

En la provincia de Castellón hay 145 embarcaciones de pesca, más de un 50% menos de las que había en 1999, en que eran alrededor de 300, según explicó el capitán marítimo, Miguel Ángel Gómez, quien instó a escuchar al sector y aprovechar los fondos europeos marítimos.

De ellas, el Grau de Castelló es la que cuenta con una mayor flota, según explicó el secretario de la Cofradía Manuel Albiol, quien señaló que "el descenso y declive es continuado y cada vez más acentuado". A modo de ejemplo, en la última década, la flota castellonense ha pasado de 52 a 37 embarcaciones, mientras que la tripulación ha descendido de 310 a 204 personas. Además, agregó, "el relevo generacional no existe ni se le espera". Casi la mitad de ellos --101-- tiene más de 51 años; en cambio, solo 1 es menor de 21 años y 11 por bajo de 31.

Condiciones

Francisco Sacacia, secretario general de UGT, coincidió en que el trabajo no es bueno, ni en condiciones ni en salarios, mencionando también el aumento de costes energéticos, que se comen parte del líquido que queda. Y comparó la situación con la que afecta a los camareros: "Son condiciones duras y los salarios no son altos, por lo que cuando alguien encuentra otra opción se va y no vuelve".

Sacacia también se refirió al efecto que el cambio climático está teniendo sobre las especies marinas. "Si se produce un incremento de 1,5 grados en la temperatura media, muchas especies no van a sobrevivir", apuntó, refiriendo la bajada de la sardina y boquerón en el último verano por la proliferación de túnidos, que no van a otras latitudes debido al cambio climático.

Normativa Europea

Las normativas impuestas por la UE también fueron uno de los caballos de batalla. Albiol apuntó que "o cambian políticas comunitarias y se toman medidas consensuadas entre la administración, el mundo científico y pesquero o el sector lo va a pasar muy mal.

El sector es el primer interesado en que el recurso se mantenga". Sin embargo, advirtió, "cierto sector de la UE está haciendo un gran daño al arrastre; parece que sea el causante de todos los males pero cumple la normativa como el primero, pesca con artes autorizadas por Europa y está teniendo un acoso muy fuerte desde Bruselas".

Marinero, en peligro

Albiol advirtió además que "va a desaparecer la figura del marinero total como la conocemos hasta ahora". Y es que, por ejemplo, ha habido una reducción del 22% de jornada para embarcaciones de arrastre, que hace que solo puedan trabajar 155 al año. Esta reducción de jornada va a hacer que tengan que diversificar. A ello se suma el duro trabajo y los salarios.

Puntal, Castellón

El Capitán Marítimo de Castellón, Miguel Ángel Gómez, matizó que "Castellón es un puntal en el sector pesquero del Mediterráneo". Hoy día hay embarcaciones nuevas, con buenas condiciones de vida buenas, más modernas y automatizadas, dijo apelando a la necesidad de lanzar la propuesta de que es un sector de empleo, tanto para hombres como para mujeres, especialmente en la provincia de Castellón. Indicó que en Vinaròs está el mayor varadero pesquero del Mediterráneo, donde acuden a ser reparadas embarcaciones desde Palamós a Almería. Gómez señaló que la administración marítima, el Instituto Social de la Marina y la Guardia Civil hacen campañas para controlar que las condiciones de vida a bordo sean lo mejor posible. "Hay que escuchar al sector desde las administraciones, eso es clave", abundó. "Hay un mínimo de personas con titulación específica para que una embarcación pueda salir a faenar. Hoy día por desgracia, de vez en cuando tenemos alguna embarcación que no puede salir a faenar porque tiene tripulantes enfermos, el patrón no encuentra otros con la titulación y esa problemática está siendo más frecuente de lo que quisiéramos", apuntó.

Formación

En este punto Gómez incidió en que "es más que justificado contar con un centro de formación en Castellón: desgraciadamente la gente joven que quiere seguir trabajando en el sector pesquero tienen que ir a estudiar a Ametlla del Mar". El presidente de la Autoridad Portuaria, Rafa Simó, admitió que "muchos jóvenes que aun podrían querer dedicarse a la pesca tienen que ir a Ametlla, Tarragona o Alicante para formarse", si bien matizó que la Conselleria de Educación ha atendido nuestras demandas y ya está trabajando en que un centro integrado de FP en el Grau que impartirá la familia marítimo pesquera para que sea realidad en los próximos años. Además, recordó que Ayuntamiento de Castelló y Cámara de Comercio han colaborado en la importación de cursos subvencionados.

Crisis reputacional

Simó coincidió en que "el sector de la pesca está en un momento crítico". Planteó varios factores por los que esto pasa: La legislación europea, la formación, las condiciones laborales, las diferencias entre puertos en función del titular y la falta de innovación que sufre el sector". Además, admitió que la pesca de arrastre está sufriendo una crisis reputacional.

Plan de dinamización

No obstante, Simó ha señalado que la Autoridad Portuaria trabaja en el plan de dinamización del sector pesquero, para adecuar las concesiones a as necesidades actuales y realizar inversiones para adecuar instalaciones. También informó que han hecho una encuesta a pescadores para conocer sus necesidades de mejora (iluminación, asfaltado, limpieza). El plan también contempla impulsar actividades complementarias para poner en valor el producto (una pescadería que dependa de la cofradía, pescaturismo, colaboración con restaurantes), formación y fomento del sector.