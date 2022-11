Castellón solo suma tres nuevas plazas MIR de familia en 20 años

La provincia de Castellón no se escapa de uno de los principales problemas que arrastra el sistema sanitario público en toda España, la falta de médicos. Como viene informando Mediterráneo, una de las áreas más afectadas es la de atención primaria donde la demora para ser atendido por un facultativo va en aumento, especialmente, en los últimos meses.

Y es que, como denuncia el sindicato médico CESM-CV, un doctor puede llegar a atender una agenda de hasta 60 pacientes en una sola jornada en un centro de salud, una cuantía que excede con creces los cupos fijados por las diversas sociedades científicas para una consulta de atención primaria. Se recomiendan entre 25 y 30 enfermos al día con visitas que duren de media 10 minutos. Unas ratios que no se están cumpliendo.

Uno de los principales problemas que provoca que no haya suficientes médicos de familia es el hecho de que el Ministerio de Sanidad, que es quien tiene las competencias a este respecto, no incremente cada año, según las necesidades asistenciales, las plazas formativas en las oposiciones a médico interno residente (MIR). Hay que recordar que, en España, un facultativo no puede ejercer si no completa el periodo de formación especializada de unos cinco años de duración aproximada.

Plazas MIR

Así, para el próximo año la cartera de Carolina Darias ha convocado 35 plazas MIR para la provincia de Castellón en Medicina Familiar y Comunitaria dentro del centenar que prevé para el resto de especialidades. En concreto, ocho para el departamento de salud de Vinaròs, 15 para el de Castellón y 12 para el de la Plana. Una cifra casi igual a la de hace 20 años cuando se convocaron 32, a pesar de que, en estas dos décadas, el número de población ha aumentado considerablemente, así como el envejecimiento de la misma. Y es que son las personas mayores las que acumulan más consultas en los médicos de familia.

Además, se necesita asegurar el relevo generacional dado que durante esta década está previsto que se jubilen 468 profesionales de diferentes especialidades, según datos del Colegio Oficial de Médicos de Castellón.

Plazas sin cubrir

Actualmente, en la provincia de Castellón, según datos de la Conselleria de Sanitat, hay creadas 435 plazas estructurales de médico de familia, de las cuales 21 de ellas están sin cubrir al no haber candidatos en las bolsas de empleo. Por tanto, pasan consulta 414. A pesar de que existen estas vacantes, desde el departamento de Mínguez no descartan crear de nuevas en otras zonas.