Onda puede presumir de historia, pues cuenta con un Casco Antiguo privilegiado, un imponente castillo y por sus caminos transitó una figura histórica de la talla de El Cid Campeador. Este municipio de Castellón es hoy conocido por estos atractivos, amén de por su Museo de Ciencias Naturales, una puntera industria azulejera o, mucho más reciente, por el centro logístico de Amazon. Desde ahora la localidad puede sacar pecho también –nunca mejor dicho-, por albergar a todo un campeón de España de culturismo natural.

Hablamos de Cosmin Alin Stingaciu, nacido en Rumanía, pero residente en Onda desde los cinco años. Apasionado del deporte en general y del culto al cuerpo en particular, este joven de 22 años se acaba de proclamar campeón de España de culturismo natural de talla alta en Mallorca. Para los menos doctos en la materia, el culturismo natural “es como el culturismo, pero sin química. Los ciclos no podemos ni olerlos”. Sí puede ingerir el campeón nacional suplementos naturales que genera el cuerpo de forma orgánica como la creatina, la proteína, el omega 3, la cafeína o la vitamina D 3, “pero nada de diuréticos, testosterona o hasta marihuana, que te ayuda a tener apetito. Antes de ganar la última competición pasé tres pruebas de orina y un polígrafo para que comprobaban que no mentía y no tomaba ningún tipo de fármaco”. En cuanto a la talla alta, “es porque mido 1,80. Los que miden menos tienen más fácil generar músculo y por eso lo dividen en categorías”.

Una vida dedicada al gimnasio

Cosmin es uno de los muchos afectados por los cierres totales o parciales de la industria azulejera en Castellón. “El precio del gas ha hecho polvo al sector”, afirma. Por suerte, el joven ha encontrado en el gimnasio una salida al desempleo: “Ahora he empezado con los estudios de entrenador personal porque me gusta más el gimnasio que la fábrica, que solo me servía para pagar los gastos de esto, que no es poca cosa”. Y es que revela el campeón de España que “solo al mes gasto unos 400 euros en comida y es solo una pequeña parte de todo”.

Quien quiera seguir los pasos del ondense no lo tendrá fácil no solo en el tema económico, pues “la alimentación es muy estricta; pesamos hasta el agua y la sal”. El ‘Schwarzenegger de Onda’ tiene a bien compartir su dieta y rutina de ejercicios: “Me levanto sobre las 8.30 horas y desayuno dos yogures, mermelada, tortitas de arroz y un plátano. En total hago cuatro comidas al día y la segunda la hago sobre las 14.00, cuando me tomo dos latas de atún, 150 gramos de pasta, 40 de queso, 150 de tomate frito sin azúcar, 125 de pimiento y una lata de piña”.

La dieta del campeón

Una vez ingeridos los nutrientes necesarios, Cosmin entrena aproximadamente hora y media en el gimnasio ejercicios de cardio y de musculación, para posteriormente realizar una copiosa merienda: “Cuando acabo del gimnasio me tomo 250 gramos de leche de almendra sin azúcar, 100 gramos de muesli y 40 gramos de proteína en polvo”. De cena, nada de comidas ligeras antes de ir a la cama: “Ceno 450 gramos de patata cocida, 200 de verdura, 250 de pollo y un yogur de proteínas. En total, 3.200 kcal al día”. Por si fuera poco, al margen del tute en el gimnasio realiza unos 15.000 pasos diarios y no faltan dos o tres sesiones semanales de bicicleta.

Todo este esfuerzo conlleva una recompensa que salta a los ojos: Un cuerpo 10. De todas formas, pese a que salta la vista su privilegiado estado de forma y los resultados hablan por sí solos, pues se ha impuesto en el primer campeonato al que se ha presentado, quiere más: “Nos pasa a todos los que estamos en esto. Ninguno nos vemos bien del todo”. Es por ello que no descarta a medio plazo recurrir a químicos para encontrar su estado deseado: “Da opción a competir a más alto nivel. Puede ser arriesgado, pero si lo hago lo haría con un control estricto y constantes pruebas médicas; haría las cosas bien y no las locuras que veo por ahí. De todas formas ahora quiero seguir dos años más natural y competir en campeonatos por España, Italia, Francia o Portugal”.

El ‘Djokovic’ de la Plana

Cosmin podría haber competido este mismo mes de noviembre en el Mundial de culturismo natural que se realiza en Los Ángeles, pero se ha quedado en tierra por el mismo motivo por el que Novak Djokovic se quedó sin US Open: “No me quise vacunar de covid porque no me fío. Además pedían las tres vacunas, así que aunque hubiera querido ya no me habría dado tiempo. Si no cambian las normas al final no me quedará otra que vacunarme”, asume el número 1 en Mallorca en Mens Physique talla alta Senior una categoría en la que competía contra compañeros de todas las edades pese a que le correspondía la modalidad Júnior al contar con menos de 24 años.