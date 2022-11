La Unió Llauradora informa que la DANA dels passats dies amb tempestes i pedra han afectat sobretot les comarques del Camp de Túria i la Plana Baixa amb una superfície afectada que se situa sobre les 1.300 hectàrees de cultiu.

No obstant això, per al conjunt de la Comunitat Valenciana les pluges han sigut molt beneficioses per al camp. S'esperava amb molt de temor aquest episodi de fortes pluges, però al final han sigut positives en general, excepte en els llocs localment més afectats, perquè recarregaran els aqüífers i estalviaran regs que suposaran un xicotet alleujament davant l'elevat preu actual de l'electricitat, augmentaran el calibre de les produccions pendents de recol·lectar, netejaran els arbres davant possibles plagues i malalties i serviran per a regenerar les pastures per a alimentació animal.

La pedra ha caigut de forma molt localitzada a la comarca de la Plana Baixa, principalment en els termes municipals de Borriana, Les Alqueries i Nules, amb incidència en el cultiu dels cítrics, encara que amb danys relatius amb una mitjana del 10% aproximadament. Caldrà veure com evoluciona per exemple la varietat Clemenules davant la humitat dels últims dies i les elevades temperatures a partir de hui pel vent de ponent que podrien originar l'aparició del pixat o de l'aiguat en la fruita.

A la comarca del Camp de Túria els danys semblen més generalitzats en bona part de la comarca i han afectat sobretot els cultius de cítrics, hortalisses i caqui.

La Unió assenyala que aquestes adversitats climatològiques estan cobertes per l'actual sistema d'assegurances agràries i sol·licitarà a Agroseguro que agilitze els peritatges de les parcel·les afectades el màxim possible.

Un altre problema a part de la pedra és el dels accessos als camps a causa de la gran quantitat de precipitacions acumulades en poques hores en algunes zones que ha provocat el trencament d'infraestructures com a marges i murs i el mal estat d'alguns camins rurals, per la qual cosa des de la Unió es demanda la reparació ràpida per a accedir al més prompte possible a les parcel·les.

L'organització també reclama per a les persones afectades la concessió d'ajudes directes, la condonació de l'IBI de les parcel·les cultivades i construccions presents en elles, la bonificació de les quotes de la Seguretat Social durant un any, l'establiment de préstecs amb interés subvencionat i també una sèrie d'actuacions i ajudes per a les cooperatives comercialitzadores afectades