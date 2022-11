Cevisama sigue perfilando los contenidos de su próxima edición, que se celebrará del 27 de febrero al 3 de marzo en Feria Valencia y entre los que destacan la participación de dos arquitectos de máximo nivel: David Chipperfield, autor entre otras del icónico ‘Veles e Vents’ en La Marina de València, y la Premio Pritzker 2021 Anne Lacaton. En este sentido, Carmen Alvarez, directora del certamen, considera que la confirmación de Chipperfield y Lacaton es una excelente noticia: “Seguimos apostando por las grandes figuras del mundo de la arquitectura”, ha asegurado. Además, ha explicado que se sigue trabajando para conseguir la presencia de más ponentes de este nivel y que se está a la espera de alguna confirmación más de envergadura.

David Chipperfield, arquitecto con lenguaje propio

David Chipperfield (Londres, 1953) estudió arquitectura en la Kingston School of Art y en la Architectural Association School of Architecture en Londres antes de fundar su propio estudio en 1985, con sedes en Londres, Berlín, Milán y Shanghái. Es miembro del Royal Institute of British Architects y miembro honorario del American Institute of Architects. Entre sus numerosas distinciones están la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania (2010), la Medalla de Oro del RIBA (2011) y el Praemium Imperiale de la Japan Art Association (2013).

Es el autor de obras tan destacadas como la restauración del Neues Museum en Berlín (2009) o la ampliación de la Kunsthaus de Zúrich (2020). Y en España ha construido, en colaboración con Fermín Vázquez/b720, el edificio ‘Veles e Vents’ para la Copa América en Valencia (2006) y la Ciudad de la Justicia en Barcelona (2008). Aparte de su actividad profesional, David Chipperfield ha impartido clases y conferencias en escuelas de arquitectura de todo el mundo. En 2012 fue comisario de la Bienal de Arquitectura de Venecia, que dirigió bajo el lema ‘Common Ground’. En 2017 creó en España la Fundación RIA, una entidad privada y sin ánimo de lucro que promueve el desarrollo económico, medioambiental y cultural de Galicia.

Anne Lacaton, Pritzker 2021 en la cumbre de su carrera

Por su parte, Anne Lacaton (Saint-Pardoux, Francia, 1955) es arquitecta y cofundadora del estudio Lacaton Vassal, Premio Pritzker 2021. Es profesora en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich desde 2017, y profesora visitante del MCH (Master en Vivienda Colectiva) de la Universidad Politécnica de Madrid. Fundó su estudio junto con Jean-Philippe Vassal en París en 1987, tras graduarse en la Escuela de Arquitectura de Burdeos y completar su formación como urbanistas. Ya en sus primeras obras, como la casa Latapie en Burdeos, hacían gala de una franqueza y un respeto por el entorno que luego exhibieron en el parisino Palais de Tokyo.

Su investigación constructiva se extiende a gran variedad de tipos y escalas, desde la apuesta programática en la Escuela de Arquitectura de Nantes, a la innovación técnica de la rehabilitación de la torre Bois-le-Prêtre en París o la simplicidad formal en su intervención en los astilleros que albergan el museo FRAC de Dunquerque.

El estudio francés también ha demostrado su mesura arquitectónica y su compromiso social en intervenciones como la transformación de tres edificios con 530 viviendas en Burdeos —realizada junto a Frédéric Druot y Christophe Hutin, y premiada con el Mies van der Rohe en 2019—, en la que defienden la rehabilitación frente a la demolición de edificios obsoletos, así como una economía de gestos y medios donde prime tanto el aprovechamiento de recursos como el confort del usuario.

Cevisama, con un ritmo animado de contratación

En este contexto, Cevisama sigue con un ritmo de contratación “bastante animado”, según explica la directora del salón, Carmen Álvarez, que apunta que ya son más de 350 los expositores que han confirmado su presencia en el certamen. De hecho, marcas como Neolith, Ceramica Mayor, Gres de Aragón, APE Grupo, Cerámicas Halcón, Ceracasa, Peronda, Baldocer, Keraben, Grupo STN, Aparici, Apavisa, Poalgi, Visobath, Vidres, Esmaltes, Smalticeram, Sigmadiamant, Chumillas Technology o Macer ya han confirmado su presencia. Así las cosas, la previsión de Cevisama 2023 es reunir más de 500 marcas expositoras y una ocupación de ocho pabellones de Feria Valencia.

Además, la directora de Cevisama ha anunciado que se ha iniciado ya la campaña de compradores. “Una campaña”, explica, “que está recibiendo un excelente nivel de respuestas”. En este punto, cabe recordar que Feria Valencia, de la mano de la Generalitat Valenciana, cuenta en esta edición con un presupuesto de un millón de euros para captar visitantes de calidad para la próxima edición de Cevisama. “Esperamos que la presencia de compradores extranjeros de los países objetivo sea este año la de mayor calidad de la historia de Cevisama”, apunta Alvarez.