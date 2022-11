El Consell de l’Estudiantat de la Jaume I critica la injusta financiación universitaria

El presidente del Consell de l’Estudiantat de la Universitat Jaume I (UJI), Alejandro Sanz, señaló este martes que este órgano apoya completamente a la rectora, Eva Alcón, y pide que se atiendan sus reivindicaciones. «Tenemos una financiación que no es nada justa para las universidades, que no es suficiente, y con la situación en la que estamos ahora mismo, que se han disparado los precios, en especial de la luz y de la energía, hay un déficit», apuntó.

Consecuencias

Además, el líder estudiantil advirtió que «si esta situación persiste va a haber consecuencias muy graves como pueden llegar a ser incluso el impago de los sueldos al personal de la Universidad». «Para nosotros esto es un grandísimo problema», aseveró Sanz.

Que atienda a los rectores

Por ello, el representante de los estudiantes pidió al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y a la consellera de Universidades, Josefina Bueno, «que atienda las reivindicaciones de los rectores, que no nos maree más, porque estamos en una situación muy límite, sobre todo de cara al invierno, que viene el frío y que no se va a poder poner la calefacción. Puede llegar a ser muy complicado si esto no lo abordan desde ya», advirtió.

Carta de los rectores

La Universitat Jaume I no está sola en su reivindicación de una financiación justa. Los rectores de las cinco universidades públicas valencianas han remitido una carta consensuada a los consellers de Hacienda y Universidades para explicar la situación en la que se encuentran y reclamar a la Generalitat un incremento de la consignación presupuestaria para 2023 para compensar el alza de gastos que deben asumir a raíz del aumento de los salarios de la plantilla, de la factura energética y la inflación ya que a su juicio no se ve recogido en el actual anteproyecto de ley de presupuestos. En estos momentos, los rectores están a la espera de respuesta y que se tengan en cuenta sus reivindicaciones por que, de lo contrario, su viabilidad para el año que viene es bastante complicada.

Suspensión de la confección del presupuesto

La universidad pública de Castellón se ha visto obligada a tener que suspender el proceso de elaboración de sus cuentas para 2023. No obstante, la dificultad para la elaboración de presupuestos afecta a todas las universidades valencianas. En el caso de la Jaume I se ha conocido antes porque sus procedimientos internos se inician con más antelación. Por ejemplo, en el caso de la Universidad de Alicante el claustro se reúne la próxima semana y el proyecto de presupuestos se suele presentar en el último consejo de gobierno de diciembre.

Dotación insuficiente

La presidencia de la conferencia de rectores la ostenta la rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro, que considera la dotación prevista en el documento insuficiente y que condiciona el futuro y la sostenibilidad de la universidad, porque el gasto genérico no contempla el aumento de las subidas salariales consolidadas de 2022, ni las previstas por el gobierno para 2023. Solo en el capítulo I, relativo a gastos de personal, se prevé una subida de un 6% debido a la consolidación de la subida salarial de 2022 (3,5%) más la subida salarial mínima prevista para 2023 (2,5%), mientras que el aumento real previsto en el anteproyecto presentado, asciende, en global, a menos de un 2,5%.

Aumento de costes

Además de esto, las universidades deben enfrentarse también a la subida de los costes energéticos, a la de los gastos generales como consecuencia de la inflación y al incremento de los emolumentos como consecuencia de las normativas estatales y autonómicas (derivados del aumento salarial de sexenios, quinquenios o trienios) entre los que se incluye el coste vegetativo de la mayor antigüedad de la plantilla, que crecen cada año y que no se han actualizado.

Participación en el anteproyecto

Según la rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro, que detenta la presidencia de la conferencia de rectores, a estos les hubiera gustado tener una participación más directa en el proceso de elaboración del presupuesto y no tener que hacer estas demandas con un proyecto tan avanzado. No obstante, considera que todavía se está a tiempo de poder solventar las evidentes deficiencias que incluye y que ponen en serio peligro la viabilidad de la universidad.

Infrafinanciación

El presupuesto de la Generalitat, descontando las operaciones financieras, ha crecido un 6,76%, porcentaje similar al crecimiento del capítulo 1 de la Generalitat. Sin embargo, el presupuesto de la Dirección General de Universidades únicamente ha crecido un 2,63%. Por ello, demandan que se atiendan a los incrementos, según declara.