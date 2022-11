Dues empreses de la província aspiren a construir 'l'obra del segle' de PortCastelló

Just la mateixa setmana en què comença el procés de firmes de les actes prèvies d'ocupació dels terrenys a expropiar, l'empresa pública gestora de les infraestructures ferroviàries (Adif) ha realitzat la primera obertura de pliques de les empreses que volen optar les obres del nou accés ferroviari sud a PortCastelló. Un sucós contracte de 123 milions d'euros (IVA inclòs , i que és una de les principals inversions del present segle en la província. Tal i com ja va avançar Mediterráneo, son 14 les propostes presentades. Només una d'elles, la de Ferrovial, es presenta en solitari, mentres que les altres ho fan baix la figura de les unions temporals d'empreses (UTE).

Una vegada revelades les companyies que volen participar en aquest procés (un total de 26) es veu que hi ha la participació de dues importants mercantils de Castelló. Per una banda, Gimecons Construcciones y Contratas, que va de la mà de Obrascón Huarte y Laín (OHL); mentres que l'altra es Becsa, juntament amb Sacyr.

Pel moment s'ha fet l'anàlisi dels criteris no avaluables mitjançant fòrmules, mentres que pròximanent es farà l'estudi de les proposicions econòmiques. La previsió marcada des d'Adif i PortCastelló és que les obres puguen estar adjudicades a començaments del 2023, per iniciar els treballs en el primer semestre.

L'actuació corre pressa, ja que un recurs presentat per la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) va retardar la licitació dos mesos.

Primera fase

El procés que està en marxa ara suposa la primera fase de les millores en la connectivitat del port. Aquest tram comprén 4,7 kilòmetres, que connectarà la línia València-Barcelona (dins del corredor mediterrani) amb les instal·lacions portuàries. El projecte suposa la part més complicada tècnicament, ja que ha de passar pels barris pròxims, i per evitar molèsties el traçat serà soterrat. També ha cridat l’atenció que s’hauran d’enderrocar espais coneguts, com el restaurant Asador 7 de Julio, que es troba al costat de l’autovia del port, que és just per on passa la major part del recorregut. També hi ha afeccions en espais industrials, com una zona pertanyent a Transportes Monfort, així com a propietaris de cítrics, que en les últimes setmanes han estat assessorats per tècnics de l’Associació Valenciana de Llauradors (AVA), amb la intenció de millorar les condicions de cobrament. El projecte és candidat a ser declarat com a prioritari per la Unió Europea, per tal de facilitar la burocràcia.