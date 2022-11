🔥El nivell de preemergència per risc d'incendis forestals per a demà 19/11 és:



🟠Alt en pràcticament tota la Comunitat Valenciana excepte en el litoral de València, on el risc és 🟢baix-mitjà



📲Si veus fum o foc telefona a l'1·1·2, pots evitar un incendi.#StopAlfFoc pic.twitter.com/W3ufsZWQGm