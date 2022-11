La DANA recarga los acuíferos para garantizar el suministro de Castellón

La DANA que azotó la semana pasada la provincia de Castellón ocasionó destacados daños a su paso al descargar hasta 400 litros por metro cuadrado, pero también ha permitido garantizar las reservas hídricas para los próximos meses, tanto para el riego como para el suministro. Como informó días atrás Mediterráneo, la mayoría de los pantanos han aumentado su volumen embalsado, pero no hay que olvidar que el 70% del suministro hídrico a nivel provincial procede del agua subterránea.

Uno de los mayores expertos en materia de acuíferos es el catedrático de Hidrogeología de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló, Ignacio Morell, quien explica que la recarga provocada por lluvias intensas, como las de hace tan solo unos días, «puede representar entre el 80 y el 90% de la recarga total anual».

«Si, por ejemplo, en la Plana de Castellón ya se aprecia un cierto ascenso de los niveles de agua, es de esperar que en los próximos meses esta recarga, procedentes de los acuíferos internos, siga produciéndose. En consecuencia, el almacenamiento de recursos hídricos en los acuíferos, especialmente en los costeros, es muy notable y tiene efectos muy beneficiosos sobre la cantidad y la calidad del agua subterránea».

Escaso grado se seguimiento

Morell lamenta que el grado de seguimiento del estado de los acuíferos sea «bastante precario». «Existe una red de control cuyo objetivo es, precisamente, conocer la evolución de los embalses subterráneos, pero es claramente insuficiente y los datos obtenidos no se analizan con la presteza deseable. No dejo de reivindicar que, como se hace con el estado de los embalses, se informara puntualmente a la sociedad del estado de los acuíferos, no en vano estos últimos representan el 67% de toda el agua que se consume en Castellón y el 50% en la Comunitat», ha remarcado el catedrático.

De todos modos, con los datos de los que se disponen y con la experiencia acumulada en esta materia, «se puede asegurar que, a pesar de los periodos secos que a veces sufrimos, los acuíferos castellonenses gozan de buena salud», gracias a la lluvia pero también al uso que se hace de ellos.

Salinización

Una situación que no debe llevar a perder de vista los problemas de salinización y de contaminación en general. Del acuífero de la Plana de Castellón se extrae actualmente solo el 50 o 60% del agua que se sacaba hace 40 años. A ello ha contribuido, según explica Morell, la conversión del sistema de riego, «pero todavía queda un notable margen de mejora porque el agua residual está desaprovechada». Por tanto, la reconversión de los regadíos ha sido clave para asegurar el futuro de los acuíferos de la provincia.

Otras claves