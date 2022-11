La rectora de la UJI, Eva Alcón, ha reivindicado este martes en el acto de investidura de la profesora Diana Maffía como doctora honoris causa una «ciencia con raíces, centrada en las personas y en su bienestar». Alcón apeló a una «ciencia más humanista que esté comprometida con la construcción de una sociedad mejor y más justa». Asimismo, reiteró el compromiso de la UJI de desarrollar esa ciencia con raíces en un entorno que incentive las buenas prácticas en materia de investigación y en un ambiente científico enriquecedor, colaborativo, con proyección internacional y centrado en las personas.

Financiación

La rectora ha señalado que se trata de una ciencia que, necesariamente, tiene que contar con una financiación suficiente si queremos aprovechar todo su potencial. Y es aquí, en las universidades, donde se genera el 70% de la investigación, por eso, también es fundamental

garantizar los recursos adecuados para la sostenibilidad de la Universidad.

Reconocimiento a la doctora honoris causa

La rectora también tuvo palabras de reconocimiento a Maffía por su trayectoria académica ejemplar y su compromiso personal. Elogió su activismo en favor de la igualdad y del pacifismo, su celebración de la diversidad y su empuje para generar confianza en la capacidad transformadora que todo individuo tiene como ejemplo de la ciencia enraizada en valores humanísticos.

25 de noviembre

Asimismo, coincidiendo con la celebración del 25 de noviembre el viernes, manifestó su apoyo a las víctimas de la violencia machista en todo el mundo recordando las protestas de las mujeres de Irán. "We are showing our hair, we are dancing, we are singing, and all these activities are forbidden in Iran for us, just because we are women. We break all the discriminatory laws every day. We risk our lives, but we

know that freedom is not free. We have to fight for it", señaló Alcón, quien terminó su discurso con unas palabras de Carmelina Sánchez-Cutillas: "Rebel·lem-nos, des de la tolerància i des de la intolerància. Al nostre abast està, per exemple, formar part de determinat tipus d’activisme».

Balance

En el acto, se ha hecho balance del curso 2021-2022 de la Escuela de Doctorado, en la que se matricularon un total de 978 estudiantes en 22 programas. Además, se han investido a un total de 51 nuevos doctores y doctoras que han realizado sus estudios e investigaciones durante los cursos 2019-2020 y 2020-2021.

Laudatio

la directora del Instituto Universitario de Estudios Feministas y de Género Purificación Escribano de la UJI, Sonia Reverter Bañón, ha sido la encargada de pronunciar la laudatio en la que ha hecho un repaso de la extensa trayectoria de Diana Maffía y ha señalado que «es una gran persona, una gran mujer, una investigadora excelente, cuyo trabajo ha inspirado y continúa inspirando a muchas personas, especialmente mujeres, a conocer, a buscar las verdades». En este sentido, ha añadido que es un testimonio de vida feminista que ha hecho que el conocimiento sirva a los valores de la igualdad y la libertad. «Diana Maffía representa la claridad en su compromiso, el valor de la verdad en diálogo, el compromiso con la labor principal del conocimiento que debería ser conocer el mundo para comprenderlo y mejorarlo; en suma, representa la mano tendida», ha concluido.

Emoción

En la lectio, Diana Maffía ha mostrado su emoción y agradecimiento por esta distinción a su trayectoria humana, académica y profesional que «es casi una historia de vida pero no solo personal. Es una historia feminista, en la que la vida íntima y la política se relacionan estrechamente y donde el trabajo académico y el activismo feminista son siempre colectivos».

Así mismo, Maffía ha reflexionado sobre las dificultades de acceso de las mujeres en los ámbitos académicos a lo largo de la historia y ha explicado que las feministas no quieren pasar de oprimidas a opresoras sino acabar con todas las formas de opresión. «Queremos abrir la academia a otros valores y fortalecer la autoridad epistémica de aquellas personas a las que no se les ha permitido ingresar a los diálogos del contrato social o han sido barridas a los bordes del registro económico por la mano invisible del mercado», ha afirmado.

Puente con Argentina

Para concluir, ha destacado cómo este reconocimiento tiende un puente entre la UJI y el movimiento de mujeres y diversidades de Argentina «para sumar la polifonía de nuestras voces a la diversidad prodigiosa de lo humano».