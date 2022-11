La Diputació de Castelló es llança per tercera vegada a la recerca de subministrador de gas

La Diputació de Castelló ha activat aquest dilluns el tercer procediment per contractar el subministrament de gas natural a diversos edificis de titularitat provincial per via d'urgència després de dos intents infructuosos.

La institució ha publicat a la Plataforma de Contractació de l'Estat la tercera licitació del subministrament energètic per un període de dos anys i un import global que ascendeix, amb impostos, a 711.616,20 euros. Aquest nou pas endavant aplega després que la variació constant dels preus i la inseguretat del mercat energètic, que afecta altres àmbits com el sector ceràmic, provocara que cap empresa subministradora s'interessara pels dos procediments anteriors de contractació. De fet, en el temps que es va invertir en els dos intents fallits, el contracte que estava en vigor va finalitzar i es va estendre un procediment extrajudicial. La firma que prestava el servei anteriorment va comunicar que el mes d'octubre d'enguany deixaria de subministrar gas, obligant a la Diputació de Castelló a acollir-se a la tarifa d'últim recurs, la qual suposa un important perjuí per a la institució provincial. Presentació d'ofertes Per tant, s'ha posat en marxa de nou el termini de presentació d'ofertes que s'allargà durant 15 dies i finalitzarà el pròxim 2 de desembre. El subministrament comprén, en concret, al Palau Provincial de les Aules i el complex de Penyeta Roja, sent aquest últim el que major quantitat d'energia consumeix. En detall, es contemplen 1,6 milions de quilowatts hora (kWh) que la corporació provincial comprarà mitjançant una tarifa que combina un preu fix i un altre de tipus variable. Es preveu que la prestació del servei comence en gener del 2023, sempre que la Diputació aconseguisca adjudicar-lo. Davant la incertesa actual en el mercat energètic, en les clàusules de les condicions s'estableix que si es produeix una modificació que afecte els preus per ordre o decret del Govern central també ho farà l'import que abona la Diputació. Ara bé, no es tenen en compte possibles revisions de preus per canvis als mercats.