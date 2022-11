El de Qatar es un Mundial diferente. En primer lugar porque se disputa en invierno, pero también destaca por ser la primera ocasión en el que la cita mundialista se celebra en un país árabe y de mayoría musulmana, en el que por cierto los derechos humanos no son precisamente bien recibidos como demuestra por ejemplo que la homosexualidad llegue a estar castigada con la pena de muerte. Polémicas al margen, el actual también es el primer Mundial en el que dos periodistas de la provincia de Castellón están presentes desarrollando su labor profesional: Hablamos de Mónica Benavent, de Vila-real, y de Rafa Escrig, de Castelló.

Rafa no ha tardado en lucir su albinegrismo en el Mundial y no oculta su satisfacción por representar a la provincia junto a su compañera de Gol: “Habla bien de Castellón que seamos dos, para mí es un orgullo porque me considero muy de Castellón, de toda la provincia. Además los dos hemos seguido trayectorias similares, empezando en radios locales y estudiando en la UJI, no nos ha hecho falta salir para comenzar a trabajar y no nos consideramos menos que nadie”.

El de Qatar es “el primer Mundial” para Rafa Escrig en todos los ámbitos. Por si fuera poco nunca había viajado a un país musulmán, aunque en sus primeros días el contraste tampoco ha sido tan pronunciado: “No lo he visto tan diferente a otras grandes ciudades salvo por la ausencia de carne de cerdo y de alcohol, que me ha impactado bastante porque no solo es difícil encontrar una cerveza sino que cuando la encuentras te cuesta 14 euros”.

Así es la afición de Qatar

Entre las peculiaridades del torneo destaca también el ambiente de fútbol, cuanto menos distinto al que se puede ver en otros países: “Me chocó mucho que en el partido inaugural muchos aficionados se iban en el minuto 60. Ya habían visto la ceremonia, habían visto debutar a Qatar y el partido ya les interesaba poco. El ambiente entre los locales es nulo y salvo argentinos y mexicanos tampoco ves todavía a muchos aficionados de otros países”.

Uno de los obstáculos para que los seguidores puedan acudir en masa a animar a su selección se encuentra “en la falta de alojamientos. Doha es una ciudad colapsada”. Rafa, eso sí, ha acudido “acompañado de varios amigos, algunos de ellos de Castellón, y la FIFA nos ha ayudado a encontrar alojamiento”. Una vez en Qatar reconoce que “los precios, salvo la cerveza y el aguacate, no están mucho más caros que en España”.

En las gradas del Mundial

Periodista de DAZN, Rafa ha acudido a Qatar para elaborar reportajes junto a su compañero Alex Ivars en una carrera meteórica: “El año pasado ya hicimos algún reportaje en la Copa del Rey, pero ha sido esta temporada cuando he empezado como periodista de la cadena. En Qatar haremos ese tipo de contenidos centrados en todas las aficiones”.

La principal ventaja de la cita mundialista según el periodista castellonense “es que está todo muy cerca. Fuimos al partido inaugural, que está en el campo más lejano, y tardamos 35 minutos en taxi. Dentro de cuatro años, cuando se juega en Estados Unidos, Canadá y México, lo normal será elegir una sede y será imposible ir a todos los partidos como aquí”.

A nivel futbolístico, sobre la participación de la selección española Rafa adelanta que “llegar a semifinales ya sería un exitazo”, pero no descarta incluso al combinado de Luis Enrique en la lucha por el título: “No somos menos que ninguna selección. Veo la situación similar a la España de baloncesto que ganó en el Eurobasket pese a acudir sin estrellas ni favoritismo. Ahora tenemos un bloque y un buen entrenador, así que podemos ganar a cualquiera”.