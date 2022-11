Por aire y por tierra, el Auditori de Castelló estaba este miércoles blindado con motivo de la Cumbre Hispano-Rumana. El helicóptero sobrevolaba el cielo castellonense mientras efectivos a caballo recorrían el perímetro del parque, custodiado por agentes del Cuerpo Nacional de Policía. Runners, ciclistas y caminantes trataban de proseguir con su rutina, como un día cualquiera. Alrededor, algunos ciudadanos, deseosos de ver al presidente, Pedro Sánchez, aguardaban. «A quina hora aplega? Per on entra?», preguntaban. «Queríamos verlo pero no nos dejan acceder. Soy de Castelló y del PSOE y nos hace ilusión ver al presidente», señalaba Esteban Martínez. En el paseo de Lledó, los operarios continuaban con las obras, mientras frente a la valla del parque Rafalafena los curiosos trataban de intuir qué se cocía desde la distancia. No podían aproximarse más.

En formación, las tropas aguardaban a la llegada de los mandatarios en el exterior del Auditori desde antes de las 11.00, incluida la Unidad de Música del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad de la OTAN. Llegada de Sánchez Con más de media hora de retraso, debido a su reunión con los representantes del clúster cerámico, llegó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Fue recibido por el president de la Generalitat, Ximo Puig; la alcaldesa, Amparo Marco, ataviada con una blusa típica de Rumanía, regalo del alcalde de Targoviste, pantalón negro y zapatos rojos; la subdelegada, Soledad Ten, con traje de chaqueta negro; el presidente de la Diputación, José Martí, y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé que llevaba un fular blanco en el brazo como cabestrillo por un accidente doméstico. Delegación española Previamente, en dos microbuses, había llegado la delegación española, con la vicepresidenta 2ª, Yolanda Díaz; Isabel Rodríguez, ministra de Política Territorial, con traje de chaqueta rojo; el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; la ministra de Defensa, Margarita Robles, el titular de Agricultura, Luis Planas, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, así como la delegación rumana, en coches camuflados. Sánchez estuvo departiendo con los representantes locales y de la Comunitat, hasta la llegada del primer ministro rumano, Nicolae-Ionel Ciuçã, sobre las 11.53. Himnos A continuación se interpretaron los himnos de Rumanía y de España y los dos líderes pasaron revista a las tropas. A continuación, penetraron en el interior del edificio para seguir con la agenda de reuniones. Era un día luminoso, cálido debido al poniente. Tanto que uno de los miembros de las tropas sufrió una pequeña indisposición y requirió de asistencia