Eva Suárez Vicent, presidenta del Colegio de Médicos de Castellón y de la sociedad valenciana de Pediatría, ha sido protagonista durante esta semana en el panorama sanitario nacional. Esto se debe a unas declaraciones que realizó durante una entrevista en 'El Intermedio', programa emitido en La Sexta.

En su intervención la castellonense denunció la situación de colapso con la que tiene que lidiar los médicos especialistas en la salud de los más pequeños.

Afirmaba durante la entrevista que "no es lógico que un niño vaya al hospital por unos mocos", un mensaje en el que Eva Suárez no trata de señalar a las familias, sino que intenta mostrar que hay una falta de educación sanitaria la cual provoca que las madres y los padres no conozcan los protocolos recomendados por los profesionales.

La médico aportó ideas para poder solucionar esta situación, o al menos para intentar mejorarla. De ahí su reivindicación, que se basó en pedir a los políticos y a los órganos responsables que se invirtiera más en educación sanitaria y en campañas informativas que ayuden a las familias a identificar su situación real antes de precipitarse e ir al centro de salud.

"La burbuja del covid se ha terminado"

En Mediterráneo hemos podido hablar con Eva para conocer con más detalle la situación laboral que viven los pediatras castellonenses en su día a día.

"El covid mantuvo a los más pequeños en una burbuja. La gente utilizaba mascarilla, el contacto social se redujo y eso propició que los virus no llegasen con tanta facilidad a las aulas de los colegios. Pero esta burbuja ha terminado, y por tanto se han juntado tres generaciones que están ante el primer otoño con pase de virus en sus círculos sociales". Afirma la médico.

La pediatra tiene claro que ante situaciones como esta la falta de educación sanitaria se quedan más al descubierto, ya que la sociedad no sabe identificar los signos previos a una simple fiebre ni tampoco el protocolo que deben de seguir antes de acudir al médico, algo que se traduce en colapsos en los centros de salud.

Agendas desbordadas de pacientes

Preguntada por el número de niños que puede llegar a atender en un día, Eva afirma que: "Las agendas diarias son de 28 pacientes por día, pero la saturación es tan grande en estos momentos que acabas atendiendo a muchos más niños por día", recalca la pediatra que: "no hay que olvidar que nuestra herramienta de trabajo es la cabeza, y después pasar consulta con tantos pacientes, es mucho más fácil cometer errores humanos por no estar al 100%".