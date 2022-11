El Banco de Alimentos de Castellón empieza este viernes 25 la Gran Recogida con el objetivo de alcanzar las 204 toneladas, lo que supone alrededor de 40.000-50.000 kilos más que el año pasado. En el conjunto de España el target son 21 millones de kilos en donaciones.

Efectos de la inflación

Con ello se pretende contribuir a contrarrestar los efectos negativos de la subida de precios de los productos de primera necesidad, que ha reducido la cantidad que estos pueden adquirir. Alrededor de 700 personas voluntarias participan en la iniciativa en la provincia de Castellón.

Racionar

El presidente de esta oenegé de Castellón, Santiago Miralles, ha señalado, además, que la cifra de personas a las que se presta ayuda en la provincia ha superado ya las 19.000. "Esto se nos está yendo de las manos porque no damos a basto", explica. Además, debido a esta coyuntura, marcada por la inflación, se han visto obligados a racionar los repartos, para poder llegar a todos. "Tenemos que saber administrar bien, en tiempos de tanta necesidad", explica. Así, en el 2021 se repartieron 1,2 millones de kilos y actualmente llevan distribuidos ya 1,1 millones, debido a que están racionalizando las cantidades.

Un 2023 complicado

El perfil de las personas que acuden al Banco de Alimentos no ha cambiado, sigue siendo el de gente joven que o bien no tienen empleo o que no pueden afrontar los crecientes gastos familiares. Es más Miralles vaticina que "todo 2023 será un año muy difícil" debido a la inminente subida de los intereses de las hipotecas, que hará que las familias no puedan llegar a final de mes.

La campaña

La campaña se desarrolla en la mayoría de tiendas de alimentación en diferentes modalidades. Del 25 al 27 de noviembre se podrán donar productos físicos no perecederos en algunos establecimientos o realizar donaciones monetarias en las líneas de caja. A partir del 27 de noviembre y hasta el 5 de diciembre, la campaña continuará con la donación en las líneas de caja. Todas las donaciones monetarias se convertirán en productos de primera necesidad que se irán suministrado en función de las necesidades.

Online

Además, en la web granrecogidadealimentos.org está abierta la posibilidad de donar cualquier cantidad de manera virtual desde el inicio de la campaña hasta finales de diciembre.

Mi