Preu únic de l'aigua a Castelló: Diputació activa la creació del Consorci Provincial

Fixar un preu únic pel subministrament d'aigua a la província de Castelló i, sobretot, garantir l'abastiment i la seua qualitat està cada vegada més prop. La Diputació de Castelló ha donat aquest divendres el primer pas per a la creació del Consorci Provincial de l'Aigua perseguint aquests objectius, a banda dels reptes relacionats amb el canvi climàtic i la sequera.

El Palau de les Aules ha congregat a representants dels 24 municipis que conformen actualment els consorcis de la Plana i de Pla de l'Arc, els quals quedaran dissolts i passaran a integrar el nou organisme adscrit a la institució provincial. La reunió va posar sobre la taula les diferents realitats en matèria hídrica que existeixen al territori castellonenc: qui necessita de camions cisternes per tindre aigua en certs moments de l'any, qui té garantit l'abastiment i inclús li sobra aigua o qui afronta la càrrega econòmica de les dessalinitzadores.

Una trobada a la qual ha assistit el president de la Diputació, José Martí, i el diputat de Sostenibilitat, Ignasi Garcia, a més de diferents alcaldes i alcaldesses, com el de Vila-real i president del Consorci de la Plana, José Benlloch; el de Moncofa, Wences Alós; la de Vall d'Alba i presidenta del PPCS, Marta Barrachina, i el dirigent del Consorci de Pla de l'Arc, Francisco Oller.

Gestió solidària

"El que busquem és garantir l'aigua, que siga de qualitat i que es gestione de manera solidària", ha sintetitzat Garcia a este diari, posant en valor la intenció d'aplegar a consensos que existeix per part de tots els grups polítics, com es va fer amb el Pla Director de l'Aigua, en el que es basa la iniciativa. De fet, aplegar a acords, més enllà dels interessos individuals de cada municipi, serà requisit indispensable per a culminar la creació del Consorci Provincial de l'Aigua, ja que és imprescindible aconseguir la unanimitat de les localitats membre.

El calendari

El pròxim pas serà obtenir el vistiplau de la Diputació al protocol de constitució, amb la intenció que s'atorgue al plenari ordinari del mes de desembre, previst per al dimarts 20. Posteriorment, cadascun dels 24 ajuntaments haurà de fer el mateix, un tràmit que comportarà que el procés s'allargue encara diversos mesos.

A banda de les poblacions, també quedarà integrada la Diputació, a la que estarà adscrit el Consorci, i la Generalitat Valenciana, a més d'entitats singulars com el Sindicat Central d'Aigües del Riu Millars i la societat pública Aeropuerto de Castellón S.L.

Els estatuts

Els estatuts de la nova institució, als que ha tingut accés Mediterráneo, fixen que tindrà personalitat jurídica pròpia i s'encarregarà del desplegament i la gestió de totes les infraestructures col·lectives que desenvolupa el Pla Director de l'Aigua, amb representació de les diferents administracions implicades en la gestió hídrica i consignacions pressupostàries estables per a permetre l’elaboració de plans plurianuals d’inversió per a la implantació de l'estratègia provincial.

En concret, el consorci explotarà i mantindrà la xarxa d'aigua en alta integrada per les captacions, sondejos, plantes de tractament i depòsits, així com les conduccions entre aquestes infraestructures i des de les mateixes fins als depòsits municipals existents. En la seua organització interna comptarà amb un plenari, una junta de govern, una presidència, una vicepresidència i una gerència. La seua seu s'establirà a l'edifici de Noves Dependències de la Diputació a Castelló i el seu finançament dependrà de les entitats consorciades i l'explotació de l'aigua.