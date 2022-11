Dones vives y unides contra el masclisme. Es el lema de la manifestación que recorrerá este viernes Castelló en un año en el que se han disparado las denuncias por violencia de género. Solo en seis meses se han presentado 2.038 o, lo que es lo mismo, más de 11 al día. Superan a las que se recibían durante todo el año en ejercicios anteriores. Por ejemplo, en los 12 meses del 2021 fueron 1.876 y, previo a la pandemia, en 2019, fueron 1.903, según el boletín estadístico del Ministerio de Igualdad. Desde el 2009 suman casi 25.000 en Castellón.

La jefa de la unidad de violencia sobre la mujer de Castellón, Rosa Marco, señala que esta provincia a pesar de ser pequeña tiene un número elevado de denuncias en relación a la población. Sin embargo, a su juicio, no es que haya más violencia, sino que las mujeres se atreven cada vez más a dar el paso y romper su silencio, porque tienen confianza en el sistema ya que ven que aquí en la provincia hay muchos recursos que les pueden prestar atención.

Precisamente el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, pidió reforzar la unidad en la lucha contra el terrorismo machista y señaló que el Consell continuará desarrollando actuaciones pioneras como la equiparación de las ayudas a las víctimas de la violencia de género con las del terrorismo o la puesta en marcha de “la mayor red de oficinas de asistencia a las víctimas del delito de España, que atiende en un 70 % a mujeres que sufren esta lacra. También se refirió a las oficinas especializadas en denuncias como la de Castellón o las unidades de valoración forense integral, adosadas a cada juzgado de violencia, la dotación de equipos psicosociales comarcales o formación específica.

Oficina de denuncias

Un ejemplo es la nueva oficina de denuncias de Castellón en la que se han atendido ya a 171 mujeres, de las que 81 han denunciado y 20 tenían menores en situación de especial vulnerabilidad, según la Conselleria de Justicia.

Menores

Precisamente, la situación de los menores preocupa, y mucho, a oenegés como Save the Children, que denuncia que en la Comunitat, 110 niñas y adolescentes contaban en 2021 con órdenes de protección o medidas cautelares, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), un 32% más que el anterior.

«Estas cifras son sólo la punta del iceberg, ya que muchas no denuncian porque ni siquiera pueden identificar que están sufriendo este tipo de violencia», asegura Yolanda Carmona, de la oenegé Save the Children, quien apunta: «Que tu pareja te controle el móvil, te haga comentarios acerca de cómo vas vestida o te diga con quien puedes o no salir de fiesta también es violencia de género».

Precisamente, la Unidad de Igualdad de la Universidad CEU Cardenal Herrera ha activado la campaña Te controla pero... Te quiere? para concienciar sobre el acoso y control a través del móvil.

En Castellón se hay 28 víctimas menores activas en el sistema, frente a 25 en 2021, y 8 agresores menores. De nuevo, Marco señala que no obedece al aumento de la violencia sino a la mayor concienciación, pues entre el 75% y el 80% de casos no sale a la luz.

28 víctimas en riesgo alto

Sumando todas las edades, el sistema de seguimiento integral tenía 1.834 casos activos de violencia machista en Castellón a 30 de junio, 28 en riesgo alto y una, extremo. Además, los juzgados castellonenses han emitido desde el 2009 más de 6.000 órdenes de protección (6.265) en favor de las víctimas, solo en el primer semestre del 2022 han sido 225 frente a 188 en la primera mitad del 2021.

Además, hay 80 dispositivos de seguimiento telemático activos. Un año antes eran 56, lo que, según Marco, obedece a que los jueces están más concienciados y los abogados los piden más.