Fernando Roig: "Los empresarios tenemos que salir del armario y gritar que creamos riqueza y empleo"

El presidente del grupo azulejero Pamesa, Fernando Roig, ha recogido en Madrid un premio de la asociación española de la cogeneración, Acogen, en reconocimiento por su papel, según señalaron, "decisivo para llamar la atención de los reguladores y de la opinión pública" en favor de esta tecnología fundamental en industrias como la cerámica, "en un año especialmente difícil" por el impacto del precio del gas y la tardanza aplicar soluciones a las pérdidas sufridas, especialmente entre los meses de junio a octubre.

Roig recogió el distintivo de Cogenerador del Año de manos del presidente de Acogen, Rubén Hernando, dentro de los actos de la asamblea anual de la asociación. En su turno de palabras ante los asistentes, el presidente de Pamesa ha advertido de que los problemas para las compañías que cuentan con plantas de cogeneración no han terminado. "El 2023 puede ser incluso peor" -según las declaraciones recogidas desde Acogen-, debido a los costes energéticos. Añadió que el Gobierno "habla mucho y promete mucho, pero luego no hay acciones, no concreta nada y todo queda en palabras". Además, defendió el papel que ejercen los empresarios dentro de la economía de un país: "Tenemos que salir del armario y gritar que somos los empresarios los que creamos riqueza y empleo".

Reivindicación

Desde el mes de mayo, Fernando Roig advirtió públicamente de los efectos adversos que iba a provocar en la cogeneración el establecimiento del tope del gas para crear electricidad , ya que a diferencia de las plantas de ciclo combinado, sus empresas iban a quedar excluidas, lo que agravó su crisis de costes. Incluso el grupo detuvo la actividad de su atomizadora Azuliber y mandar a sus empleados a un ERTE, ante las pérdidas ocasiones. Finalmente, con el envío de un carta remitida al Gobierno de por medio, el Ministerio de Transición Ecológica decidió en septiembre incluir a la cogeneración en el mecanismo del tope de gas.

A pesar de este cambio normativo, la asamblea de Acogen expuso que no está todo solucionado, ya que las empresas que cuentan con esta tecnología reclaman desde hace dos años la actualización del sistema de retribuciones, ya que las actuales no contemplan el fuerte incremento del precio del gas, que en marzo del pasado año estaba en 20 euros por megavatio hora, y ahora se encuentra sobre los 125, después de haber tocado techo en verano con 350 euros. Para el presidente de Acogen "es imprescindible para la cogeneración que se promulgue antes de fin de año el marco adecuado al vaivén de los mercados y que se cumplan las garantías de cobertura de costes y capacidad de competir que nos otorga la Ley". Rubén Hernando avanzó que la actividad habrá sufrido una pérdida del 30% en el balance de este año, y destacó que el nuevo marco regulatorio ya tendría que estar promulgado en el mes de mayo.