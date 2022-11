Reinventar la educación: los docentes reclaman bajar las ratios y atajar una temporalidad del 30%

Los docentes de Castellón son otro colectivo profesional que sufre una temporalidad estructural en el empleo, del 30% en este curso 2022-2023, y que continúa teniendo como caballo de batalla la reducción de ratios en las aulas y una bolsa de trabajo permanente que evite la fuga de nuevos graduados a otras autonomías como Cataluña donde sí pueden optar de inmediato a entrar en el circuito laboral. Así lo analiza el portavoz del sindicato del sector STEPV para les Comarques del Nord, Alejandro López, con motivo del Día del Maestro este 27 de noviembre.

Tasa de temporalidad por encima de la media autonómica

Los centros de la provincia cuentan este curso con 9.261 docentes en activo en todas las etapas (Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato) y de otros centros (desde conservatorios a enseñanzas artísticas). Del total, 2.822 no tiene plaza fija, son interinos (temporales), lo que supone que uno de cada tres impartirá clase en un centro y nadie le asegura que repita el siguiente. La tasa provincial del 30% supera en 12 puntos a la de la Comunitat, del 22%, según estima el STEPV, que cifra en 18.044 las plazas para maestros que Educación convocó el pasado agosto para las tres provincias.

«La temporalidad complica desarrollar un proyecto educativo en un colegio o instituto, si un tercio de la plantilla cambia cada curso. En Infantil y Primaria, con los tutores, se ve afectada la relación de confianza con el alumnado. Y en otras etapas, afecta a los proyectos de innovación educativa, europeos, etc. pues el compromiso no puede ser igual si cada año trabajan en un centro», reseñó López, quien consideró que «a nivel personal, el profesional sufre por no tener un destino definitivo durante años y años», dijo.

Por ello, la Administración se ha marcado la meta de reducir el itineraje al 8%. «Tras años de recortes del PP, se ha recuperado la tasa de reposición de profesores jubilados y se han ido convocando oposiciones masivas --salvo en el 2020 por el covid--. Creo que en el 2023 nos quedaremos en una tasa del 15% o 12%», manifestó López.

Evitar la fuga de docentes con bolsa abierta con especialidades piloto

Otro hito sería evitar la fuga de de docentes. «En la Comunitat las bolsas de trabajo no están abiertas de manera permanente, como sí en Cataluña. Un docente que se acaba de graduar debe esperar a que se convoque un procedimiento y así entrar en bolsa», explicó.

No obstante, están trazando una solución junto a Conselleria para migrar ese sistema de bolsas abiertas aquí. «La semana pasada se reunió el grupo de trabajo y está sobre la mesa crear bolsa permanente empezando con Valenciano, Matemáticas, Tecnología y centros de Enseñanzas Artísticas. En Valenciano no hay suficiente gente y pasa a difícil cobertura y al final da la asignatura una persona de otra especialidad», agregó.

En salarios, en Castellón y Comunitat está en la media estatal, «si bien sería deseable un complemento». Un tercer eje es la petición de reducir ratios en las aulas, «que funciona, como se comprobó con el covid hace dos cursos». «Así se mejora la calidad educativa y facilita la atención personalizada y los boletines de notas con informes cualitativos», dice STEPV, que ultima una iniciativa legislativa popular para que si en Infantil ahora hay 25 alumnos por clase, se baje a 18; en Primaria, de 25 a 20; en Secundaria, de 30 a 20;y en Bachillerato, de 35 a 25.

El testimonio. Isabel (29 años): «Trabajé en una azulejera y en dos IES y aún no soy fija»

«Hay quien se jubila siendo interino. Tengo 29 años, hace siete que me gradué y aún no tengo plaza fija». Es la historia de Isabel, en la que pueden ver reflejados más jóvenes castellonenses. Maestros itinerantes que pasan años sin un rumbo fijo: de Alicante a Godella, de allí a Vinaròs y luego a Nules. De Mallorca a Tarragona y de allí a Albocàsser.

En su caso, su periplo particular, que ha querido compartir con generosidad, arranca en el 2015, recién salida de la universidad. «Me presenté a oposiciones pero las suspendí, aunque entré en la bolsa de trabajo. Como estaba muy abajo en la lista y era muy difícil que me llegaran a avisar para cubrir alguna vacante de profesorado, decidí buscar alternativas en otro sector. De algo tienes que vivir», relata.

«Hay profesores en Castellón que se jubilan siendo interinos, tras pasar por varios centros»

Logra trabajo como administrativa en una azulejera. «Paralelamente, me apunté a un Máster de Educación para ser directora de colegio. Mientras iba a clase todo bien, podía compaginarlo, pero llegó un momento, con las prácticas del máster, que ya no podía ser. Y no me quedó otra que dejar el trabajo después de un año para poder completar la formación», lamenta.

Y de nuevo se reinventó y se puso a trabajar de monitora de comedor escolar, «pues eran solo unas cuatro horas al día y sí podía seguir con el máster», recuerda. «A los ocho meses, me llamaron de la bolsa y ya empecé a trabajar de maestra. En un instituto de la capital un curso entero y luego un trimestre en un pueblo del interior. Este año he logrado vacante anual pero en otro destino. Si te llaman de bolsa, has de aceptar para consolidar y tener puntos si vuelves a opositar».

Los premios: reconocimiento a la labor profesional

Castellón, en el mapa nacional de premios a docentes.

PLATAFORMA EDUCA

Entre los premios a profesionales de la educación más populares figuran los Educa, a escala nacional, que reconocen la labor de los docentes para con la sociedad y que han contado en estos años con representación castellonense, un hecho que pone en valor su función. La directora de los Premios Educa Abanca, Eva Nieto, repasó los docentes de la provincia nominados o finalistas: Ana Isabel del Fresno Cortés (nominada en Infantil en el año 2017 y 2018; y en Primaria, en 2019 y 2020); Luis Miguel Giménez Yáñez (nominado en Primaria en 2019); Marc Bayo Jaime (nominada en Primaria en 2021); María Lidón Blanch Pascual (nominada en Primaria en 2018 y 2019);Ricardo Arnau Juliá (nominado en FP en 2017);y Toni Solorzano Cazorla: edición 2017 (6ª posición en Secundaria y Bachillerato).

ESTCE-UJI

La Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales (ESTCE) de la Universitat Jaume I también ha convocado en este 2022 la V edición del Premio Marcadores al Profesorado de Ciencias extraordinario en Bachillerato y ha galardonado a los siguientes docentes que imparten clases en institutos de Educación Secundaria de la provincia: Judith Sancho (profesora de Biología, en Castell i Doménech de Castelló), Rosario Miñana (Biología, en La Plana de Castelló), Laia Campos (Dibujo Técnico, en el ES Vall d’Alba), Raúl Llosa (Física, en el IES Gilabert de Centelles de Nules), Pilar Arrudi (de Física, en el Miquel Peris i Segarra del Grau de Castelló), Dolores Escrig (Matemáticas, del Professor Broch i Llop de Vila-real), Amparo Monedero (Matemáticas, en el Francesc Ribalta de Castelló); Nacho Alguacil (Química, en el Alfonso XIII de Vall d’Alba), Fernanda Pérez (Química, en el Francesc Tàrrega de Vila-real);y Alicia del Campo (Tecnología de la Información y la Comunicación en el Politècnic de Castelló).